Belén Esteban, destrozada tras tener una discusión con María Patiño en ‘Ni que fuéramos’

Hace tan solo una semana, el programa Ni que fuéramos se convirtió en protagonista en la prensa rosa tras la información conseguida por Javier de Hoyos. Se trataba de una presunta infidelidad de David Rodríguez, actual pareja de Anabel Pantoja y padre de la hija que está esperando. Una situación verdaderamente complicada para Belén Esteban, puesto que considera como una hermana a la sobrina de la tonadillera.

Después de que los colaboradores de Ni que fuéramos tuviesen la oportunidad de ver varias pruebas que demostraban esa deslealtad del fisioterapeuta a la influencer, el pasado viernes fueron más allá. Y es que tuvieron la oportunidad de hablar en directo con la presunta amante del cordobés, que acabó sincerándose sobre lo que realmente ocurrió entre los dos.

El pasado lunes 22 de julio, el equipo de Ni que fuéramos volvió a retomar este asunto, compartiendo muchos más detalles sobre la supuesta infidelidad. María Patiño no tardó en preguntar a su compañero Javier de Hoyos cómo obtuvo la información. El periodista reconoció que le llegó a través de «un amigo en común con ella».

Además, añadió algo más: «Conseguí llamarla por la noche y estaba tan destrozada al ver que todo esto se había filtrado que no era capaz de hablar». Por si fuera poco, el periodista de Ni que fuéramos quiso ir mucho más allá: «Ya por la mañana la volví a llamar». Fue ahí cuando tuvo la oportunidad de hablar más tranquilamente con la joven.

Mientras Javier de Hoyos hablaba, Belén Esteban no dejaba de negar con la cabeza. Algo que, para muchos, hacía pensar que no se creía del todo la versión que estaba dando su compañero en el programa que se emite en el Canal Quickie. Fue entonces cuando María Patiño no tardó en aprovechar la ocasión para enfrentarse a la colaboradora.

«Belén está poniendo sobre la mesa que esta chica utiliza todo esto para que llegue aquí. A mí me fastidia porque yo creo a Javier de Hoyos», aseguró, convencida, la presentadora de Ni que fuéramos. La de Paracuellos no tardó en responder, mostrándose muy contundente: «Yo no digo que esté mintiendo Javier de Hoyos, no te equivoques».

El tono del intercambio de palabras entre presentadora y colaboradora fue subiendo considerablemente, hasta tal punto que María Patiño quiso lanzar un reto a su compañera: «Da argumentos. A mí esas caras de ‘no, no, no’ cuando está hablando Javier de Hoyos me revientan. Tienes dos opciones: o callarte o hablar». Belén sentenció: «Vale, pues me calló. Habla tú», a lo que la presentadora respondió: «Es lo que hay, no lo puedo soportar. Es mi manera de pensar».

Maria Patiño vs Belen Esteban.

Belén a punto de llorar. Estaba claro que la postura imparcial de Belén en el tema de Anabel era imposible de sostener en el tiempo sin que empezase a pasar factura.#NiQueFuéramos22JL pic.twitter.com/vb31IFVinP — alitta (@RcPorta_) July 22, 2024

David Valldeperas, director del programa Ni que fuéramos, trató de mediar entre las dos pero no logró su objetivo: «María, yo no creo que Belén esté tirando por tierra. Lo que está intentando explicar es que detrás de que nos llegue esa información, hay una intención de que nos llegue. ¿Es así, Belén?». Cuando la cámara enfocó a la de Paracuellos, pudimos verla con lágrimas en los ojos.

Con voz quebrada, la colaboradora quiso dejar algo muy claro: «No voy a hablar. Voy a procurar que no se me caiga una lágrima, así que llevaos la cámara. Como lo sabéis todo, hablad vosotros». Y añadió: «Yo a esta chica no le echo la culpa, porque solo hay un culpable. Lo he dicho desde que me he sentado. Pero esta chica dice que la traicionó un amigo y yo te digo que no es así. La chica y el amigo llaman a Amor Romeira». Finalmente, las dos se dieron un abrazo de reconciliación, aunque Belén hizo saber a su amiga que «se había pasado».