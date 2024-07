Belén Esteban, ante la supuesta infidelidad del novio de Anabel Pantoja: «Estoy enfadada y dolida»

Anabel Pantoja está viviendo uno de los instantes más bonitos de su vida. En tan solo unos meses, dará la bienvenida a su primera hija junto al cordobés David Rodríguez. A pesar de todo, el pasado jueves 18 de julio pudimos ser testigos de una de las entregas más complicadas de Ni que fuéramos, sobre todo para Belén Esteban. Precisamente porque la pareja de la sobrina de la tonadillera era el protagonista de la información que manejaban.

El equipo del programa que se emite en el Canal Quickie aseguró que tenían entre manos diversas pruebas. Todas ellas demostrarían una presunta infidelidad del fisioterapeuta a la reconocida influencer con una joven que conoció hace aproximadamente doce años en Almodóvar del Río, su pueblo natal.

Entre los datos que el espacio presentado por María Patiño quiso compartir con su audiencia, hay uno que llamó poderosamente la atención. Y es que aseguraron que presuntamente David y esta joven comenzaron a salir en 2021 y una de sus últimas citas fue el pasado 6 de octubre, cuando supuestamente él ya estaba saliendo con Anabel Pantoja.

El programa mostró un total de seis cajas, y en cada una de ellas había una prueba de esa supuesta infidelidad. Siempre que se ha hablado de algo así, Belén Esteban ha preferido mantenerse al margen. Al fin y al cabo, Anabel Pantoja es como si fuera una hermana para ella, por lo que no quería saber absolutamente nada que pudiese hacerle daño. Sobre todo ahora que la andaluza está embarazada.

not belen esteban jurando como si estuviese secuestrada en un atraco jajsjajsjaj chillo #NiQueFuéramos18JL pic.twitter.com/wH9IIlcpyZ — ‎rs10 (sigo aquí) 🎹 (@rafalozzz) July 18, 2024

A pesar de todo David Valldeperas, director de Ni que fuéramos, logró convencerla para que abriese la caja que contenía la prueba más reveladora de todas. Eso sí, le hizo una advertencia: «Lo que veas dentro de esa caja no puedes compartirlo, ni con Anabel Pantoja». Tras jurar y perjurar que no lo haría, abrió la caja. Al ver lo que había en su interior, la de Paracuellos se mostró bastante afectada.

«Ya he visto todo lo que tenía que ver. No quiero ver nada más ni saber nada más», comenzó diciendo la colaboradora de Ni que fuéramos. Y añadió: «No voy ni a opinar. Estoy enfadada y dolida», reconoció. A lo largo de todo el programa, se negó a ver más pruebas de esta supuesta infidelidad del fisioterapeuta a su gran amiga.

Pues yo creo que la reacción de Belén Esteban, deja todo clarísimo 🤘🏽 #NiQueFuéramos18JL pic.twitter.com/oG8HIWo7jM — Emara 🇮🇨🧚🏻💛 (@Lalapo34) July 18, 2024

A pesar de todo, y dejando claro que no sabía si estaba actuando bien o no, Belén accedió a escuchar un comprometedor audio de David Rodríguez. Es ahí donde descubrió que la joven en cuestión sí que tenía constancia de que el cordobés estaba saliendo con Anabel Pantoja. Algo que le dejó sin palabras.

María Patiño, que abrió otra de las cajas que había en plató, pudo escuchar otro audio completamente diferente. Sin dar muchos detalles, sí que reconoció que se había enfadado muchísimo: «Es muy doloroso. No me siento mal dando la exclusiva. Aunque ahora Anabel no lo entienda, te garantizo que es lo mejor que te podía haber pasado, y no estoy exagerando». Sin desvelar su contenido, dio una pincelada de lo que había escuchado: «En octubre de 2023 querían ser papás y eso está relacionado con lo que he escuchado. David le cuenta cosas de Anabel a esa chica». ¡Sorprendente!