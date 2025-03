No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Belén Esteban se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre ha destacado por su naturalidad, su buen rollo y por la gran cantidad de exclusivas que siempre tiene entre manos. Recientemente, la de Paracuellos se ha convertido en noticia, y todo por la inesperada imagen que ha compartido a través de sus historias de Instagram. Se trataba de una fotografía que tenía que ver con una de las ceremonias de premios más importantes de todo el mundo. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de los Premios Oscar que se celebraron la pasada madrugada en el mítico Teatro Dolby de Los Ángeles. Una ceremonia en la que arrasó Anora, un proyecto que se llevó cinco estatuillas.

Pero, ¿qué tiene que ver Belén Esteban con la 97ª edición de los Premios Oscar? Muy sencillo. La colaboradora de Ni que fuéramos shhh compartió una fotografía que consiguió desconcertar a todos y cada uno de sus seguidores. Tanto es así que, en cuestión de minutos, logró hacerse viral. Se trataba de una imagen de la alfombra roja de los Oscar, en la que se podía ver cómo todavía estaba protegida para poder evitar cualquier tipo de daño en las horas previas a la celebración de la gala. Lejos de que todo quede ahí, Belén Esteban no dudó un solo segundo en compartir el siguiente mensaje: «Preparados para los Oscar». Pero, ¿cómo pudo ser posible si la colaboradora no estaba invitada a la ceremonia? Lo más probable es que su ‘presencia’ en estos premios tenga una estrecha relación con su hija Andrea que, desde hace años, reside en Los Ángeles y trabaja en el ámbito audiovisual.

Es importante tener en cuenta que, en numerosas ocasiones, Belén Esteban ha recordado que su hija es anónima, por lo que poco se sabe de su vida privada. Eso sí, se conocen algunas pinceladas, como es el caso de la ciudad en la que reside. Y todo porque, recientemente, la colaboradora mostró su preocupación en el programa Ni que fuéramos shhh como consecuencia de los graves incendios que azotaron Los Ángeles.

De ahí que la vinculación entre la imagen compartida por Belén en redes sociales nada tenga que ver con un viaje exprés a la ciudad estadounidense, sino que probablemente tenga que ver con el mayor orgullo de su vida, que es su hija. Gracias a esa imagen, pudimos tener un pequeño adelanto de esa alfombra roja tan esperada, por la que pasaron varias estrellas del cine de nuestro país. Un claro ejemplo lo encontramos, como no podía ser de otra forma, en Penélope Cruz o Paz Vega.

No podemos dejar de mencionar a la actriz española Karla Sofía Gascón que, aunque no pasó por esa alfombra roja de los Premios Oscar, sí que se convirtió en una de las protagonistas de la noche. Finalmente, y probablemente en parte debido a la polémica generada en las últimas semanas, no consiguió llevarse el Oscar a Mejor Actriz por su papel en Emilia Pérez.