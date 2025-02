El pasado miércoles 26 de febrero, los espectadores de Ni que fuéramos pudieron disfrutar de una nueva entrega presentada por María Patiño. Entre otras tantas cuestiones, los colaboradores se hicieron eco de la presunta trampa que habrían tendido a Joaquín Sánchez para sacar a la luz sus conversaciones con Claudia Bavel. Recordemos que la joven saltó a la fama en la prensa del corazón por su vinculación con Iker Casillas. Dadas las circunstancias, y al ver cómo todos los tertulianos tenían opiniones diferentes al respecto, había una enorme tensión en plató. Todo se agravó aún más cuando Belén Esteban se dio cuenta de que en el chat del directo en YouTube muchos quisieron recordar algo muy concreto: hace años, su marido Miguel Marcos le fue infiel. Lejos de pasarlo por alto, la de Paracuellos ha querido dirigirse a todos los espectadores para despejar toda duda sobre este asunto.

Visiblemente enfadada, y sin dejar de mirar a cámara, Belén Esteban quiso explicar qué ocurrió exactamente: «A los que estáis escribiendo que mi marido se fue con otra mujer, os lo voy a aclarar», comenzó diciendo. Acto seguido, la tertuliana añadió: «Primero, éramos novios. Lo segundo, le perdoné porque me dio la gana. Lo tercero, lo mejor que hice fue perdonarle». Fue entonces cuando Belén Esteban quiso hacer una pregunta a todas y cada una de esas personas que, en ese preciso instante de la tarde, no tuvieron reparos a la hora de recordar la infidelidad de su marido a través del chat del directo en YouTube: «¿Vosotros sabéis lo que yo hice? Pues…», comentó, haciendo un gesto con el que quería pedirles que «cerraran la boca». A pesar de que han pasado muchos años, y ha habido una boda de por medio, es algo que le siguen recordando en alguna que otra ocasión.

¿Cuándo se produjo la infidelidad de Miguel a Belén Esteban?

Debemos tener en cuenta que su historia de amor comenzó en 2014, cuando la tertuliana sufrió una subida de azúcar por la que tuvo que ser llevada al hospital. El destino hizo Miguel fuese la persona que conducía esa ambulancia. A pesar de todo, hay que destacar que sus inicios no fueron para nada fáciles ya que, un año después de conocerse, Belén Esteban aceptó la propuesta de participar en la tercera edición de GH VIP.

Durante ese periodo de tiempo, en el que la de Paracuellos estuvo en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, Miguel Marcos tuvo otro desliz. Fue en una charla con Jorge Javier Vázquez en un Deluxe cuando confesó cómo se enteró de esta infidelidad: «Es un martes y nos vamos a cenar fuera, él se viene abajo y me lo cuenta. Me dice que tiene algo con esa señorita, que no es camarera».

Belén Esteban siguió explicando lo sucedido: «Toda mi ilusión se me viene abajo. Quiero decir a la gente que soy muy apasionada, pedía un futuro con Miguel. Es el hombre que más feliz me ha hecho durante un año y cinco meses. Él me ha sido infiel y decido romper», reconoció, visiblemente emocionada.

Pero, a pesar de todo, la tertuliana reconoció que era absolutamente incapaz de quitarse de la cabeza a Miguel Marcos. Tras meditarlo mucho, optó por darle una segunda oportunidad. A la vista está que ha sido la mejor decisión que ha tomado, puesto que, desde entonces, han sido tremendamente felices juntos. Es más, hasta dieron el importantísimo paso de darse el «sí, quiero» frente a familiares y amigos. ¡Están viviendo su mejor momento como pareja!