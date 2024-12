Beatriz Rico, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, ha participado en numerosas series de televisión como Un paso adelante o La que se avecina que, desde luego, se han convertido en todo un éxito en España y en gran parte del mundo. Ahora, la asturiana se ha hecho viral por algo que nada tiene que ver con su trayectoria profesional, sino por algo personal. ¿En qué consiste, exactamente? En la publicación en Instagram de una serie de imágenes en las que aparece completamente desnuda, mientras disfruta de un día de playa en Vera, municipio situado en la provincia andaluza de Almería. Unas fotografías que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a ninguno de sus seguidores. Sobre todo por el mensaje compartido en esa publicación. ¡Les ha fascinado!

«Que me he hecho nudista», comienza diciendo Beatriz Rico en la mencionada publicación en Instagram. Por si fuera poco, la asturiana va mucho más allá: «Después de la experiencia de la semana pasada, ya soy una más en Vera. Bueno, o no. Porque el gorrito lo llevo. El gorrito es un texto así que, en teoría, desnuda lo que se dice desnuda no voy». Por si fuera poco, añade: «Es decir: unas gafas de sol (por ejemplo) supongo que no cambiarían la cosa, y seguirías siendo nudista a pesar de llevarlas. Pero…, ¿un gorro? No sé, eh. Tengo mis dudas». Lejos de que todo quede ahí, la reconocida actriz añade más texto a su inesperada publicación en Instagram: «Para quedarme tranquila de cumplir con mi nueva faceta naturista, ya veis que en la segunda foto me lo quité. Ese retrato se llama ‘culo veo, culo quiero’».

Pero no todo queda ahí, ya que Beatriz Rico quiso compartir algún que otro dato sobre esta serie de fotografías: «Playa de Vera (Almería). Diciembre. A 22 graditos y un solecito que no te lo puedes creer. Como buena asturiana, yo soy más de frío y lluvia, pero reconozco que, de repente, playa y despelote con la Navidad de fondo, pues oye, tiene su aquel», sentencia.

Por si fuera poco, cabe destacar que no es la única red social en la que ha compartido alguna de estas imágenes completamente desnuda. Un claro ejemplo lo encontramos en X (antes Twitter), donde ha compartido el mismo texto que en Instagram pero añadiendo algo más, adelantándose de lleno a las posibles críticas que pueda llegar a recibir.

«Como esto no es Instagram, y nos conocemos, me adelanto contestando a las preguntas impertinentes (y aviso que en la siguiente foto enseño el culo, para los de los soponcios y los ataques)», comienza diciendo Beatriz, y añade: «Porque me gustan, porque me gusto. Porque me apetece. Porque es mi cuerpo y mi red». ¡Nos encanta el gran mensaje ha lanzado con estas fotografías!