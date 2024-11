‘La que se avecina’ recupera a un mítico personaje para su temporada 15

El 2024 no podía terminar sin nuevos episodios de La que se avecina. La popular producción española aterrizó por primera vez en la parrilla televisiva española en el 2007. Un primer capítulo que, sin saberlo, terminaría conquistando por completo a toda una generación. Desde entonces, han pasado 17 años. Pero, aunque han habido muchas bajas e incorporaciones en el elenco de la serie, podría decirse que la ficción no ha perdido su esencia. Una situación que ha provocado que haya vuelto a ser renovada, esta vez, por su temporada número 15. Nuevos episodios que ya han llegado a Prime Video.

Como ha sucedido durante los últimos años, La que se avecina estrena sus nuevos capítulos primeramente en la plataforma de pago antes de ser emitida en antena. Una apuesta innovadora que le permite a los fans ver la trama antes que al resto de espectadores, pues hay que estar suscrito a la plataforma de streaming. Asimismo, la temporada número 15 llegó por todo lo alto y lo hizo el pasado 18 de noviembre con tres episodios al completo. De esta manera, y tras el estreno del cuarto capítulo, el pasado lunes 25, los seguidores han sido testigos del regreso de un mítico personaje. ¡ALERTA SPOILERS!

Una de las tramas que dan forma a este episodio es el de la guerra entre las hermanas marquesas. Rafaela y Noelia se proponen acabar con sus problemas personales, y ese es terminar la una con la otra. Un plan que ejecutarán con la ayuda de Logi. Pero, de buenas a primeras, la criada decide abandonar la casa y pasar por el bar. Un movimiento con el que pretende tener una coartada.

Sin embargo, Logi se arrepiente y decide volver a casa con la policía. Pero, en ese preciso momento, Noelia está a punto de matar a Rafaela con la plancha. Posteriormente, una inesperada llamada tiene lugar y en ella informan que la hermana loca se ha escapado de la cárcel. Una situación que provoca un completo giro en los acontecimientos del capítulo.

Rafela y Logi deciden huir para que Noelia no las pueda encontrar. Asimismo, Logi se disfraza de Noelia y acude al banco, pero es detenida por la policía por contar con una orden de búsqueda y captura. De esta manera, es en su estancia en prisión cuando se reencuentra con la travesti Bibiana, uno de los personajes más emblemáticos de la serie española.

«Yo ahora con todo este lío de si cis, que si trans, que si fluido, que si no binarie. Coño que más da, somos todos seres humanos. Yo estoy de las etiquetas hasta el mismo coño, soy lo que el cliente quiera», dice Bibiana. «Yo Logi, encantada», responde la criada. «¿Tú en que esquina trabajas, Logi? No me suenas», le pregunta Bibiana.

«No, yo soy empleada doméstica de la marquesa de Francavilla y Sacromonte», añade su acompañante. «Uy chacha, que putada. Yo soy reponedor del Aldi, pero de noche me transformo, como batman», dice. Una aparición en escena completamente inesperada que ha emocionado por completo a los fans de la serie.