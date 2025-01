‘Bake off’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, domingo 12 de enero?

La pasada noche del 12 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos del gran estreno de la nueva temporada de Bake off. El popular talent show de repostería regresó a la cadena y lo hizo de la mano de nuevas celebridades dispuestas a darlo todo en la cocina. Un primer encuentro donde no han faltado las risas, la rivalidad y los momentos de máxima tensión. De hecho, y a pesar de ser el primer programa de la edición, ya hubo una expulsión. Un adiós completamente inesperado con el que los concursantes vieron como el jurado experto sentenciaba el cocinado de un participante.

Yurena, la periodista Isabel Gemio, la presentadora Lidia Torrent, la actriz Carmen Morales, la presentadora Cristina Tárrega, la presentadora Nagore Robles, la diseñadora Cósima Ramírez, el piloto de motociclismo Pol Espargaró, el actor Mario Marzo, el vidente Maestro Joao Benita, el torero Finito de Córdoba, el presentador Víctor Sandoval, el cantante Mario Jefferson y el modelo y actor neerlandés Mark Vanderloo son los participantes de la nueva temporada de Bake off. Un fichaje de estrellas absolutamente acertado con el que la organización del programa no ha dejado indiferente a la audiencia. Pero, ¿quién fue el primer expulsado?

Cósima Ramírez, primera expulsada de ‘Bake off’

Finito de Córdoba y ella han sido los concursantes que se han quedado frente al jurado experto como nominados del grupo. Pero, finalmente, decidieron que fuese la hija de Ágatha Ruiz de la Prada la primera expulsada de la edición. Ante ello, la joven se ha tomado la decisión del equipo de reposteros con mucha resignación.

«Se me ha cortado todo el rollo», dijo Cósima Ramírez tras conocer que era la eliminada. Pero, aunque su aventura ha sido muy breve, no ha dudado en despedirse de sus compañeros. Pues, a pesar de conocerles desde hace poco, han logrado simpatizar mucho. «Me ha encantado conoceros a todos, no sufráis», señaló.

El resto de concursantes no ha podido evitar la cara de asombro al saber que la diseñadora era la expulsada. Pero, la más afectada fue Isabel Gemio, quien se mostró algo más afectada por la salida de su compañera. Por su parte, Finito de Córdoba no pudo evitar respirar con alivio al saber que continuaba en el programa.

¿Quién fue la concursante estrella del programa?

Como en todo concurso, siempre hay un participante que destaque por encima del resto. En el primer programa de Bake off, la gran protagonista fue, sin lugar a duda, Lidia Torrent. La presentadora, hija de Elsa Anka, ha logrado adaptarse estupendamente al formato. Por ello, y tras superar las pruebas con nota, el jurado le concedió el delantal de pastelero.

Para el que no lo sepa, el delantal de pastelero es un reconocimiento que se otorga en el concurso a los participantes que han brillado con luz propia en el programa. De momento, solamente ha habido una primera toma de contacto con el talent culinario, pero la ex colaboradora de First Dates se está postulando como una de las favoritas del concurso.