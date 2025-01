Ha sido una larga espera, pero, por fin, Bake off regresa a La 1 de Televisión Española. El popular talent culinario de repostería vuelve a encender sus hornos para recibir a 14 nuevas celebridades. Ana Boyer se convirtió en la flamante ganadora de la edición anterior. ¿Quién tomará su relevo en esta ocasión? Una aventura única donde el ganador se convertirá en el mejor pastelero o pastelera de la edición. Eso sí, para ello, deberá convencer con sus creaciones a un jurado exigente y de gran prestigio, compuesto por el chef Paco Roncero, la repostera Eva Arguiñano y el pastelero Damián Betular.

Yurena, la periodista Isabel Gemio, la presentadora Lidia Torrent, la actriz Carmen Morales, la presentadora Cristina Tárrega, la presentadora Nagore Robles, la diseñadora Cósima Ramírez, el piloto de motociclismo Pol Espargaró, el actor Mario Marzo, el vidente Maestro Joao Benita, el torero Finito de Córdoba, el presentador Víctor Sandoval, el cantante Mario Jefferson y el modelo y actor neerlandés Mark Vanderloo serán los participantes de esta nueva temporada. Una lucha por la victoria donde el gran ganador se alzará con un cheque de 50.000 €, el cual deberá donar a una ONG de su elección. Una pequeña premisa de lo que está por venir con la que el formato ha dejado claro que viene pisando fuerte.

Horario y fecha de estreno de la nueva temporada de ‘Bake off’

Afortunadamente, los seguidores de Bake off no tendrán que esperar mucho para poder ver el primer programa de la temporada. Tal y como ha comunicado el grupo de comunicación, el gran estreno se llevará a cabo este domingo, día 12 de enero a partir de las 22.00 horas (hora antes en Canarias). Pero, eso no será todo.

Al día siguiente, el lunes 13 de enero, los espectadores de la cadena podrán ver el segundo programa de la temporada. Una emisión que se producirá tras La Revuelta, el programa presentado por David Broncano. Una doble emisión con la que el formato pretende darle una sorpresa a su querido público por su larga espera.

¿Cómo ver el programa en tv u online?

Como avanzábamos en líneas anteriores, Bake off emitirá sus episodios en La 1 de Televisión Española. Para poder verlo tan solo será necesario tener sintonizado dicho canal en la televisión. Pero, en el caso de no disponer de este dispositivo, que no cunda el pánico.

A través de la página web o de la app de RTVE Play, el espectador tendrá la oportunidad de ver el programa sin ningún tipo de problema. El capítulo estará disponible en la plataforma y se podrá ver de manera gratuita, sin ningún tipo de coste. Por lo tanto, ya no hay excusas para poder disfrutar del mejor programa de repostería de la televisión. ¡La cuenta atrás ha comenzado!