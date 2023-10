No es ningún secreto que muchas son las imágenes que se están haciendo virales en redes sociales que tienen como protagonistas a las chinches. Cada vez más rincones de París están infectados, hasta tal punto que el Gobierno y diversas unidades de fumigación han tenido que poner medidas para tratar de hacer frente a esta plaga. Un problema que ha empezado a afectar a España, y un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en lo sucedido con una de las bailarinas de Chanel.

Debemos recordar que, desde enero a septiembre de este 2023, las plagas de chinches de cama aumentaron hasta un 71% respecto al año anterior. Anticimex, empresa especializada en este tipo de plagas, reconoció que el mayor número de avisos llegaba de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón.

Si nos centramos en esta Comunidad Autónoma, concretamente en la ciudad de Zaragoza, encontramos un testimonio que no ha tardado en hacerse viral. Estamos hablando de María, una de las bailarinas de Chanel. La joven acabó en el hospital tras ser picada por un gran número de chinches.

La bailarina quiso compartir un vídeo en la red social Tik Tok, donde dio a conocer públicamente su caso: «Yo me fui a trabajar a Zaragoza, tenía un bolo con Chanel y nos pusieron en un hotel que es una fantasía, pero con chinches». Acto seguido, mostró sus brazos, cara y cuello, al ser las zonas más afectadas por las picaduras: «Me han devorado, literal».

Lejos de que todo quede ahí, María continuó explicando su experiencia: «No dormí casi nada del picor, no paraba de rascarme. De hecho, me he hecho heridas. Nada más levantarme fui a la farmacia y la chica me dio una pomada para el picor. Por la noche, fui al hospital porque me picaba muchísimo todo el cuerpo y quería una pastilla».

Por si fuera poco, quiso hacer balance de lo ocurrido: «Esto no es deseable para nadie. El picor es muy heavy. Es que me pica muchísimo, y mira que me he echado la pomada cuatro veces al día, y me pica un montón». Por fortuna, con la medicación que le dieron en el hospital, ha empezado a tener síntomas de mejoría.