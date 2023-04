Bad Bunny responde a la polémica por su comentario sobre Harry Styles

El pasado fin de semana, Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en encabezar el cartel de Coachella, que este fin de semana dio comienzo a su nueva edición en Indio, California, siendo la actuación del intérprete de Un verano sin ti una de las más esperadas.

El artista puertorriqueño había anunciado que este 2023 se tomaría un descanso, después de un año sin parar, tras el éxito de su disco Un verano sin ti, que le llevó a convertirse en el artista más escuchado del mundo por tercer año consecutivo.

Sin embargo, en una entrevista de hace unos meses con Billboard, explicó que aún tiene unos cuantos compromisos profesionales para este año, entre los que se encontraba encabezar el famoso festival estadounidense, que este fin de semana afrontará su segunda etapa.

A pesar de que su actuación fue una de las más icónicas de la edición de 2023, también generó polémica en torno a uno de los artistas del momento: Harry Styles. Pues durante su actuación del pasado viernes, el equipo encargado de los visuales mostró un tweet que parecía insultar al británico.

Bad Bunny’s Coachella set displayed a tweet about Harry Styles on the screen: “goodnight benito could do as it was but harry could never do el apagon” pic.twitter.com/JRh4lvixqF — Pop Base (@PopBase) April 15, 2023

“Buenas noches, Benito pudo haber hecho As it was, pero Harry nunca podría hacer El apagón”, se podía leer en la pantalla haciendo referencia a una de las canciones del puertorriqueño perteneciente a su álbum Un Verano Sin ti. Acto seguido, Bad Bunny dejó en claro que él “no aprobó el mensaje del tweet”.

Por otro lado, la compañía encargada de los visuales del concierto, Sturdy.co, emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que corroboraron que el artista no aprobó el tweet, añadiendo que no tenían la intención de criticar al cantante y actor británico.

“Nuestra intención es crear diseños alegres que encarnen la personalidad de Bad Bunny y amplifiquen la experiencia que presenta como artista. La solicitud del artista durante las imágenes para la actuación de ‘El Apagón’ fue usar solo la imagen y no el texto del tuit, de lo cual nos responsabilizamos y lo corregimos para la actuación de este viernes. Estas imágenes son una celebración de Bad Bunny y su dedicación a empoderar a su isla natal, Puerto Rico”, expresaron en un comunicado.