La protesta de J Balvin contra los Latin Grammys generó una división de opiniones en las redes sociales. Mientras que la mayoría de los seguidores del artista le apoyan, otros muchos no concuerdan con las palabras del colombiano. Primero fue Residente y ahora, Bad Bunny.

Después de que J Balvin convocase a sus compañeros artistas para boicotear los premios Grammys latinos y no acudir a la celebración, Residente decidió contestarle a través de un vídeo:

«Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin», señaló.

Bad Bunny da su opinión sobre la discusión de Residente y J Balvin. pic.twitter.com/4y1neuFuOT — Bad Bunny Updates (@UpdatesBadBunny) October 15, 2021

Y añadió: «Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante. O también puedes hacer un hot dog bien hij*****, así con kobe beef, no sé y un pan bien c****… El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20».

Por otra parte, ahora le ha tocado el turno a Bad Bunny. Aunque el artista no suele meterse en estos asuntos, fue preguntado recientemente sobre el enfrentamiento de sus dos compañeros.

Aunque prefiere mantenerse al margen de guerras en las que no tiene nada que ver, Bad Bunny no pudo esquivar una pregunta sobre este asunto en una entrevista reciente. “Ese pleito es delicado, no quise hablar mucho”, señaló el artista puertorriqueño.

Con estas palabras, Bad Bunny prefiere no entrar al trapo ni mojarse sobre un asunto delicado. Consciente de que sus palabras se pueden hacer virales en minutos, el artista puertorriqueño prefiere mantenerse al margen y no fijar su postura ni en un bando ni en otro.