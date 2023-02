Bad Bunny comparte un emotivo mensaje dedicado a sus fans

Bad Bunny hizo historia en los Premios Grammy 2023. Celebrados el pasado domingo en Los Ángeles, el artista puertorriqueño se hizo con su primer gramófono de los premios americanos y abrió la ceremonia con Después de la playa, una actuación con la que puso en pie a todos los asistentes.

Convertido un año más en el artista más escuchado en todo el mundo, y con innumerables éxitos y premios a sus espaldas, la vida sonríe al artista puertorriqueño, y consciente de buen momento que está atravesando, ha querido escribir unas palabras de agradecimiento a través de su cuenta de Instagram.

El artista ha compartido una serie de imágenes de la ceremonia de los Grammy, acompañadas de un texto en el que se muestra agradecido con la vida, y como no podía ser de otra forma, también con sus fans, pues sin ellos nunca habría llegado tan alto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @badbunnypr

«La palabra mas bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé», comienza el texto escrito por el artista puertorriqueño en su cuenta de Instagram.

Bad Bunny también se muestra «agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que mas amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy GRACIAS».

Con estas palabras, el artista puertorriqueño se muestra más agradecido que nunca, en uno de los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, tras un 2022 de infarto, Bad Bunny ya anunció que este año se lo tomaría de descanso, antes de regresar al estudio y a los escenarios.