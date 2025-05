Aunque el éxito en lo profesional le sonríe desde hace años, lo cierto es que en el plano personal las cosas han cambiado mucho para una de las actrices más queridas de La que se avecina. Pese a disfrutar de haberse convertido en una de las imprescindibles de una de las series más exitosas de Telecinco y Prime Video, la muerte de su marido el pasado mes de marzo es un golpe duro que todavía está intentando asimilar. Meses después de la trágica noticia ha reaparecido muy arropada por otra de sus compañeras de reparto en un acto en el que ha hablado de cómo se encuentra.

El concierto de Rosario Flores en Madrid, en el que ha celebrado 30 años de carrera musical en el marco del Universal Music Festival, en el teatro Albéniz de Madrid, reunió a numerosos rostros conocidos. Además de los amigos de la cantante y la mayor parte de la familia Flores, hasta allí acudieron también Rossy de Palma y Loles León, que llegaron acompañadas de la actriz Petra Martínez, conocida por su papel de Doña Fina.

Ha sido la primera aparición pública después de la muerte del también actor y director Juan Margallo, que falleció a los 84 años de edad el pasado día dos de marzo. Allí posó ante los medios y quiso hablar a los micrófonos de la agencia GTRES. «Estoy bien. Contenta de venir a ver este recital y contenta de veros a todos», decía al llegar.

Era inevitable no preguntarle por cómo está llevando la pérdida de su marido. «Tienes dos posibilidades: pasarlo muy mal o intentar pasarlo mejor que muy mal, entonces yo estoy por la segunda opción de intentar trabajar, intentar hacer cosas para que la cabeza esté ocupada, pero es muy duro. Es como si me hubieran amputado la mitad de mi cuerpo», admitía.

Ahora está centrada en el trabajo, por eso se ha volcado en el teatro en la nueva temporada de la comedia vecinal, una forma de «tener la cabeza ocupada» y evitar los momentos malos. «Es la misma casa, es el mismo cuarto, pero sola, amputada», así se siente en su domicilio familiar.

«Yo no creo en el más allá porque si no yo ahora sería feliz pensando que por lo menos luego… Y la pena es que no creo. Pero sí pienso que el recuerdo a veces es tan fuerte como la presencia. Entonces, le tengo conmigo», unas palabras que han emocionado a los presentes y que dejan claro el amor que sentía Petra Martínez por su marido después de tantos años de matrimonio.

En el mismo acto se enteró de la buena noticia del embarazo de Cristina Castaño, actriz con la que coincidió durante varias temporadas en la comedia. Las broncas, en la ficción, entre Judith y Fina ayudaron a que su personaje acabase haciéndose un hueco entre los espectadores de La que se avecina, por eso decía que la llamaría de inmediato para felicitarle por la noticia. Hay que recordar que Cristina ha decidido llevar en secreto su embarazo hasta los siete meses, cuando decidió contar en una entrevista en La Revuelta.

Estuvo a punto de abandonar ‘La que se avecina’

Aunque ahora mismo forma junto a Loles León una dupla insustituible, cuando su personaje de Fina Palomares aterrizó en Mirador de Montepinar no fue bien recibida por el público. Su carácter arisco, que nada tiene que ver con la actriz, recibió críticas por los fans.

Tanta fue la presión que recibió, que ha reconocido en una charla con su compañero Nacho Guerreros, que llegó a querer marcharse. «Yo fui a Alberto Caballero y le dije ‘Alberto, me voy’. Me voy porque voy a jorobar la serie y que yo no quiero que esto se vaya al… que me voy», pero por suerte no llegó a cumplir y con el paso del tiempo se ha convertido en una de las más queridas de todo el reparto de La que se avecina.