Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Rafael acusa a Úrsula de la muerte de Julio

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, inevitablemente, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 3 de septiembre, los seguidores de esta serie diaria pudieron disfrutar del capítulo 249 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta forma, fueron testigos de cómo José Luis tiene una importante conversación con Adriana.

Un encuentro donde le propone a la joven un acuerdo muy retorcido que no tendrá más remedio que aceptar. Y es que, su objetivo es que le ceda las tierras de Valle Salvaje. Mientras tanto, Francisco e Isabel hablan de lo sucedido durante el último encuentro con Julio. Pues, sin ningún tipo de filtro, el hombre le cuenta que él fue quien sirvió la merienda el día que murió. Una confesión con la que la deja estupefacta y aterrada. Pues, es consciente de que cualquier cosa puede pasarle con el lacayo.

¿Qué sucede en el capítulo 250 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 9 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Rafael tiene un tenso encuentro con Úrsula. Y es que, el hombre no se queda callado y la acusa de lo sucedido con Julio. Pues, sabe que ella fue la asesina y piensa vengarlo. Una situación que deja a la Salcedo completamente estupefacta.

Paralelamente, Martín se encuentra en uno de los momentos más reflexivos de su vida. Pues, sabe que cualquier decisión que tome será decisiva para él. Pero, tiene muy claro lo que quiere para su futuro, por lo que termina tomando una decisión irrefutable. Mientras, Adriana es conocedora de lo peor que podría pasarle cuando recibe esta noticia. ¿Qué sucederá? Lo que está claro es que estamos en un punto crucial de la historia y cualquier cosa puede pasar. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.