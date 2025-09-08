Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: José Luis le propone un retorcido acuerdo a Adriana

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia. El pasado viernes 5 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 248 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Matilde ha descubierto que Gaspar era hijo del duque, lo que cambia para siempre su percepción del que fue su esposo, pero también de quién fue su suegra. Algo que, desde luego, va a marcar un gran punto de inflexión en estas primeras entregas de la tercera temporada que tantísimo está dando de qué hablar, en muchos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, entre tanto, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo, contra todo pronóstico, Victoria se ha presentado en la Casa Pequeña en plena noche. Por lo tanto, no tarda en mostrarse profundamente dispuesta a darle a Mercedes el fatal destino que sufrió Pilara. Así pues, inevitablemente, podríamos estar ante uno de los grandes puntos de inflexión en lo que llevamos de temporada. Porque si hay algo que Victoria tiene claro es que no va a parar hasta conseguir todos y cada uno de sus objetivos, sin importarle en absoluto las posibles consecuencias. Sus planes están establecidos, y poco a poco va a intentar cumplirlos. ¿Lo logrará, a pesar de todo?

¿Qué sucede en el capítulo 249 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 8 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo José Luis tiene una importante conversación con Adriana. Un encuentro donde le propone a la joven un acuerdo muy retorcido que no tendrá más remedio que aceptar. Y es que, su objetivo es que le ceda las tierras de Valle Salvaje.

Mientras tanto, Francisco e Isabel hablan de lo sucedido durante el último encuentro con Julio. Pues, sin ningún tipo de filtro, el hombre le cuenta que él fue quien sirvió la merienda el día que murió. Una confesión con la que la deja estupefacta y aterrada. Pues, es consciente de que cualquier cosa puede pasarle con el lacayo. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.