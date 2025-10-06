Sant Jordi, el club modesto de un barrio de Palma que se enfrentará al Osasuna: «Vamos a ganar»

El CD Sant Jordi ha vivido este lunes uno de los días más especiales y emotivos de toda su historia. Tras doblegar hace unos días al CD Lourdes tudelano, este modesto equipo de las afueras de la ciudad de Palma se dio la oportunidad de enfrentarse a un club de Primera División en la Copa del Rey y hoy han conocido quién será su rival: Club Atlético Osasuna.

Jugadores y aficionados del conjunto rojinegro se han citado en el bar del campo para vivir el sorteo en un ambiente festivo. Muchos niños exhibían pancartas de apoyo al Sant Jordi mientras contemplaban la televisión con ilusión y a la espera de que saliera la bolita de un equipo de la máxima categoría del fútbol español.

Nadie del Sant Jordi quería enfrentarse al Real Mallorca, el gigante de la isla. Un vecino a evitar a toda costa y así ha sido. No habrá derbi copero en la isla. De hecho, cuando se ha conocido que el conjunto bermellón se iba a enfrentar con el Sant Just, el bar ha explotado de alegría.

Un jugador del Sant Jordi, de División de Honor (preferente), vestido de Spiderman para ver el sorteo de Copa del Rey, en el que recibirán a un Primera División pic.twitter.com/8noYdiXP0L — OkBaleares (@ok_baleares) October 6, 2025

Unos instantes más tarde, una mano inocente ha desvelado el rival del Sant Jordi en la próxima eliminatoria de la competición del KO: CA Osasuna. Jugadores y aficionados han estallado de júbilo, se han descorchado botellas de champán y los gritos han resonado por todo el bar.

El conjunto navarro que dirige Alessio Lisci, actualmente duodécimo de La Liga, tendrá que viajar hasta el campo del CD Sant Jordi a finales de octubre y jugar contra un equipo de División de Honor Mallorca, antigua regional Preferente, con la obligación de ganar y pasar a la siguiente ronda.

Para ello, tendrá que enfrentarse a la ilusión de un equipo modesto que no tiene nada que perder y que sueña con convertirse en un matagigantes como tantos otros que ha habido en la historia de la Copa del Rey. «Es un partido de once contra once», deja caer el capitán del Sant Jordi, José Custodio, a OKBALEARES. Otros jugadores aseguran confiados que «van a ganar» el partido.

Por su parte, el Mallorca se enfrentará al Sant Just catalán, una eliminatoria teóricamente plácida ante un enemigo de la zona metropolitana de Barcelona que no debería significar ningún problema. También habrá fútbol de Primera en Inca, ya que el Constància ha quedado emparejado con el Girona.

Por otro lado, el Poblense recibirá en el Poliesportiu al Sabadell, mientras que el Atlético Baleares también disfrutará del factor campo a favor en su eliminatoria ante el Nàstic de Tarragona. Mientras, el Ibiza se medirá al Quintanar del Rey en su campo.