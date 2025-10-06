El Sant Jordi recibirá a Osasuna, el Constància al Girona y el Mallorca jugará en Sant Just

El Sant Jordi recibirá en su campo a Osasuna, mientras que el Mallorca jugará ante el Sant Just catalán la primera eliminatoria de la Copa del Rey tras el sorteo efectuado en la Federación Española de Fútbol este mediodía. Será una ocasión histórica para los mallorquines, aunque se le escurrió de entre las manos por auténtica mala suerte el choque ante los de Arrasate, que por su parte disfrutarán de una eliminatoria teóricamente plácida ante un enemigo de la zona metropolitana de Barcelona que no debería significar ningún problema. También habrá fútbol de Primera en Inca, ya que el Constància ha quedado emparejado al Girona.

El Sant Jordi, que juega en División de Honor Mallorca -la antigua Regional Preferente- tras su descenso de Tercera, ha seguido el sorteo con máxima expectación. El equipo rojinegro se ganó su pase a la primera eliminatoria tras dejar fuera al CD Lourdes tudelano, al que derrotó en los dos partidos de manera brillante.

Por su parte, el Poblense recibirá en el Poliesportiu al Sabadell, mientras que el Atlético Baleares también disfrutará del factor campo a favor en su eliminatoria ante el Nàstic de Tarragona. Mientras, el Ibiza se medirá al Quintanar del Rey en su campo.

La primera eliminatoria se disputará los días 28, 29 y 30 de octubre, a un solo partido en los campos de los equipos de menor categoría.