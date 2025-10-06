La flotilla de Pedro Sánchez

Tenemos a un presidente terminal, capaz de todo, así lo ha demostrado durante siete años de despropósitos, saltándose todos los límites de la buena gobernanza y la búsqueda del bien general de los ciudadanos. Nos ha dividido en buenos y malos, en ciudadanos de primera y de segunda, y en enemigos a los que no nos sometemos a su errática y destructiva política. Él es la democracia, lo demás no importa.

Escribí hace seis años que era un problema para la seguridad nacional, me equivoqué porque ahora es el mayor peligro para España. Si hacemos una lista de desaciertos, estaríamos horas leyendo: sumisión a un delincuente separatista fugado a Bruselas, amnistía para sus próximos y aliados de graves delitos, endeudamiento del Estado que hipotecará nuestro futuro, mentiras sin límite, uso y abuso de los poderes del Estado, corrupción general en su entorno familiar, de sus próximos y del partido político que ha desfigurado, el PSOE. Sigue sin presentar los presupuestos generales desde 2023, ha pagado deuda de los corruptos catalanistas, desprotegido a la Guardia Civil ante violentos narcotraficantes y dando un buque de la Armada para proteger a la flotilla anti-israelí, la de Sánchez o a su servicio mediático.

Al grito de ¡genocidas! quiere tapar su inmensa incompetencia y corrupción. Ha perdido toda la credibilidad dentro y fuera de España, pero seguirá ya que no tiene límites para el mal. No los conoce, todo lo que le mantiene en el poder es bueno, aunque se acueste políticamente con terroristas, con Ábalos y compañía, o con sátrapas delincuentes venezolanos y demás comunistas.

Sabe que está acabado, es cuestión de tiempo, espero que poco, el menor posible. Utiliza cualquier cosa para su huida hacia la nada, que es su salvación. Lidera el separatismo, el comunismo, el guerracivilismo y ahora Hamás con el genocidio, pretexto que utiliza sin el menor pudor. Sea para bloquear la Vuelta ciclista a España o para apoyar una flotilla de supuestos luchadores por la libertad y la paz, cuando lo único que buscan es protagonismo en los medios preparando la resistencia al mejor estilo comunista bolivariano. ¿Ustedes se creen realmente que van a ayudar a los palestinos, que llevan ayuda humanitaria, que salvo su publicidad en la televisión y prensa buscan algo más? Es una mentira tan grande que no pasa de ser una boutade.

La televisión pública es una reproducción de la mejor televisión bolivariana, un auténtico esperpento, seguida por otros medios subvencionados con igual o similar desvergüenza. Al mejor estilo de Hugo Chávez o Maduro, con su Aló presidente nos encontramos al señor Sánchez y su séquito gubernamental, sus incondicionales protegidos jaleando el oremus comunista bolivariano palestino.

He hecho esfuerzos para seguir la uno de TVE, el canal 24 horas y demás aparataje mediático pero al poco rato lo dejo porque no puedo ver tanta estupidez y mentira. Sí, ya lo ha logrado, estamos inmersos en su campaña electoral de destrucción del adversario, de manipulación informativa y sometimiento al pobre ciudadano inconsciente de que apenas tiene tiempo para recibir o buscar información que sea más objetiva. Todos estos bien intencionados, o menos, con banderas palestinas, juegan al engaño o son engañados. Esta bandera palestina está dirigida por comunistas, por batasunos y demás cofradías de la revolución.

Nos han mentido tanto tantas veces que ya cuesta razonar o respirar democráticamente, es tremendo. Pero hay algo más peligroso. Creo que detrás de todo esto hay un ejercicio de activación y movilización radical para dominar la calle, para asaltar en su momento si es preciso lo que sea, son procedimientos para poder demostrar que dominan ciertos sectores y la calle cuando quieran, sea en la Vuelta ciclista o movilizando a 6.500 ciudadanos en Barcelona.

Podemos recordarles que el mayor enemigo de los palestinos es Hamás, gobierno que declaró la guerra terrorista a Israel el 7 de octubre 2023, que utiliza a la población, hospitales como escudos humanos para lanzar miles de cohetes contra Israel y que además les quita la ayuda humanitaria a sus propios palestinos sometidos. Sólo liberando a los rehenes hubieran parado la guerra hace mucho tiempo. Ahora se les ofrece un plan de paz bendecido por la mayoría de países, incluido los árabes. Veremos qué hacen.

Espero que se consiga este plan de paz para que de una vez los palestinos e Israel se vean libres de un gobierno terrorista, que su principal labor era enseñar a los niños que lo más importante es destruir al único estado democrático de la región, Israel. Estoy indignado al ver tanta manipulación, tanta mentira y si me lo permiten tanto bolivarianismo hispánico. Liberemos a los palestinos de Hamás y a España de Sánchez y su tropa.