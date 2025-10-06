El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que ha concedido ayudas por valor de más de un millón de euros a una ONG para dos proyectos de apoyo a las «mujeres pastoras» en una región del este de Etiopía. Se trata de un plan para fomentar su «empoderamiento socioeconómico» que se encuentra actualmente «en ejecución» por la entidad Rescate Internacional y que, además, se suma a otro para la «resiliencia socioecológica» de estas mujeres.

El Gobierno ha desglosado los detalles relativos al gasto y la «coordinación entre la cooperación española y otros actores internacionales en Etiopía respecto a la igualdad de género» después de varias preguntas parlamentarias de la oposición.

El Ejecutivo de Sánchez ha puesto en valor el «relevante rol» de las ONG de España en ese país y ha recordado que están acompañadas de «entidades locales en su trabajo por la igualdad de género». Todo ello con el objetivo de «impulsar iniciativas para promover la presencia de mujeres en las dinámicas sociales, culturales y económicas de sus comunidades».

Y desde la Administración central han subrayado que toda su inversión se supervisa utilizando «indicadores de impacto y número de beneficiarias de estas actuaciones», además de con un análisis de «las principales lecciones aprendidas y recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas».

Especialmente dos de esas ayudas son relevantes, entre las que están dos proyectos de la ONG Rescate Internacional:

Mujeres, agroecología y comunidad. Versa sobre el «fomento de la resiliencia socioecológica de las mujeres pastoras y agropastoras en Godey Woreda». Tuvo una inversión de 561.885 euros en 2021. Empoderamiento socioeconómico de productores de alimentos. Esta ayuda está dirigida «en especial a mujeres agropastoras, en Yahasmejal, woreda Gode, Etiopía». Para ello se ha invertido un total de 507.179 euros en 2024.

La ONG y la mujer en Etiopía

La ONG Rescate Internacional se define como una «asociación española sin ánimo de lucro dedicada desde 1960 a atender a personas refugiadas, víctimas de conflictos, violencia y desastres naturales en sus países de origen y destino, prestando especial atención a las más vulnerables, mujeres y menores».

Entre sus actividades, según la propia web de la entidad, está el desarrollo de «proyectos dentro y fuera de España, con actividades dirigidas tanto a cubrir las necesidades de las personas refugiadas y de aquellas que se encuentran en situación de migración forzosa, como a paliar las situaciones de los países de origen y desarrollar campañas de sensibilización y educación al desarrollo».

Entre sus focos de actuación está la «cooperación internacional» en «países que sufren o han sufrido guerras o que cuentan con poblaciones refugiadas o desplazadas, afectadas por conflictos o desastres naturales». Y entre esas líneas de actuación están los proyectos que se realizan en Oriente Medio y África, especialmente centrados en «la asistencia y formación de mujeres y menores».

La ONG tiene uno de sus principales planes en Etiopía. Especialmente en el Estado Regional de Somali, en el este de Etiopía. Allí, entre otras actividades, realizan varias iniciativas que rodean a la figura de la mujer: «Reforzamos el papel de la mujer promoviendo su participación en la toma de decisiones a nivel comunitario y en iniciativas de emprendimiento económico».