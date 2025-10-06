Martiño Rivas tira de humor para confesar la razón por la que no tiene novia: «No quiero gastar dinero»

Martiño Rivas es considerado uno de los hombres más atractivos del panorama nacional, especialmente desde que saltase a la fama gracias a series como El internado. Su belleza y su carisma le llevaban a debutar como modelo el pasado mes de septiembre en un desfile del diseñador Alejandro Palomo, más conocido como Palomo Spain, dentro de la Semana de la Moda de Madrid. En un evento reciente ha tenido que responder a las preguntas de la prensa sobre su situación sentimental, algo de lo que ha sabido escapar tirando de humor y dando una respuesta de lo más inesperada.

El actor de Las chicas del cable acudió a la presentación del musical Cenicienta, donde posó para la prensa y atendió a la prensa que allí estaba. Aprovechando su aventura en la moda, fue preguntando por si se liga más como actor o como modelo, dos profesiones que suelen levantar pasiones. Para dejar claro que ahora mismo tiene su pensamiento en otras cosas, negaba que tuviera intenciones de tener pareja: «No, pero estoy en un momento que no quiero gastar dinero. Estoy llevando una vida muy austera, ¿vale? Entonces no quiero saber nada de nadie. Quiero ahorrar».

Con esta contestación dejaba sin palabras a los reporteros, que es posible que se hayan enfrentado por primera vez a una respuesta así de especial. Pese a todo, continuaron preguntándole si tenía un prototipo en la cabeza para encontrar pareja, algo que tampoco le interesó contestar. «Me estás haciendo preguntas muy complicadas. Muy complicadas. Yo no sé nada de eso. Yo solo he venido a ver una función de teatro. No sé nada de eso, ¿vale? Muchas gracias», así se escapaba definitivamente de la curiosidad de la prensa del corazón, que había sido citada por la organización para hablar con los famosos invitados.

Martiño Rivas es padre desde hace seis años

Ante esta respuesta, lo que parece es que la única mujer que ocupa ahora mismo su corazón es su hija Ayo, que tiene seis años. El gallego siempre ha sido muy discreto con su vida personal, tanto que apenas se conocen datos de sus parejas, aunque no ocultó su relación con la bailarina Kayoko Everhart, de origen japonés, y que es la primera bailarina del Centro Nacional de Danza de nuestro país.

La pequeña es su gran prioridad ahora mismo, algo que ya contó en el pódcast Todos somos 144. «Pienso en mi hija e inmediatamente eso me lleva a un lugar feliz, es un estímulo que me provoca una sonrisa inmediatamente y me hace sentir bien. Y al mismo tiempo va de la mano con ¿cómo estará? ¿qué estará haciendo? ¿qué le pasará? Estás constantemente en un modo de alerta, un rol de protección», así hablaba de su faceta como padre.

La última relación conocida de Martiño Rivas fue con la modelo, originaria de Costa de Marfil, Lily Fofana, con la que rompió en el año 2023 después de dos años de noviazgo. Desde entonces no se le conocen más parejas, aunque es posible que haya intentado guardarlas lejos de los focos.