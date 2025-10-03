Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. No es ningún secreto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 2 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 267 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, todos ellos han podido ser testigos de cómo Tomás ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para utilizar a Atanasio, y todo para lograr su objetivo en estos momentos, que es visitar la Casa Grande. Pero no todo queda ahí, puesto que, con posterioridad, hace una petición a Luisa, y es que le ayude a robar algo que pertenece a los Gálvez de Aguirre.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia pudieron ser testigos de uno de los instantes más sorprendentes y tensos de esta tercera temporada de la serie diaria. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al preciso momento en el que Adriana da el importantísimo paso de reunirse con José Luis, sin importarle en absoluto las posibles consecuencias a corto o largo plazo. Y todo con la firme intención de decirle a que ya tiene una respuesta a su propuesta sobre el futuro de Valle Salvaje. Es más que evidente que estamos ante uno de los puntos de inflexión de esta historia. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 268 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 3 de octubre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta ficción diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Irene acaba presenciando la desaparición de Leonardo. Por lo tanto, y como no podía ser de otra forma, acaba suplicando a su padre para que no la obligue a casarse con él.

Es más que evidente que no es su deseo y va a hacer todo lo que está en su mano para poder librarse de esa boda. Lejos de que todo quede ahí, Luisa opta por sorprender a Tomás, demostrándole que está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para tratar de proteger a los suyos, sin importar las consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.