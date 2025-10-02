No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 1 de octubre, los espectadores tuvieron la oportunidad de disfrutar del capítulo 266 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Tomás se niega en rotundo a dar ningún tipo de detalle respecto a su misteriosa presencia en el Valle. Una situación que, como no podía ser de otra manera, genera una enorme angustia a Luisa. ¡Es algo que no puede evitar, después de todo lo vivido en los últimos tiempos!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo Leonardo no ha dudado un solo segundo en reunirse con Bárbara. Y todo con un objetivo muy concreto, como es el de hacerle una promesa. ¿En qué consiste, exactamente? En jurarle que no va a casarse con Irene, bajo ningún concepto. Aun así, cabe destacar que el duque ya se ha hecho la idea de que eso es exactamente lo que va a suceder en un futuro no muy lejano. Por si fuera poco, Úrsula ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una petición muy concreta a Ana. Se trata de un nuevo favor que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos, en esta tercera temporada que tanto está dando de qué hablar.

¿Qué sucede en el capítulo 267 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 2 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Tomás no ha dudado un solo segundo en utilizar a Atanasio para conseguir su objetivo, que no es otro que visitar la Casa Grande. Pero no todo queda ahí, puesto que, con posterioridad, decide decir a Luisa que le ayude a robar algo que pertenece a los Gálvez de Aguirre.

Es más que evidente que no le importan las posibles consecuencias que puedan llegar a tener con esta acción. Por si fuera poco, veremos cómo Adriana ha querido reunirse con José Luis para decirle que, finalmente, ya tiene una respuesta a la propuesta que le hizo respecto al futuro del Valle. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.