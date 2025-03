Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 24 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 272 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo, con el apoyo de Manuela, Damián trata por todos los medios de hacer frente al velatorio de su hijo. Todo ello mientras Digna hace todo lo que está en su mano para disimular su culpa. ¿De qué forma? Dando el paso de asistir al velatorio de Jesús. El sargento Pontón podría haber encontrado una pista sobre la muerte de Jesús. No va a dudar en utilizar esa información, sin importar en absoluto las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Damián no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para cargar contra Begoña. Y todo por la manera en la que trató a María. Gema ha dado el paso de hacer hasta lo imposible por intentar convencer a Joaquín para que no dude en asistir al velatorio de su primo, puesto que luego podría arrepentirse. Irene y Don Pedro han decidido dar el pésame a Damián, pero no han sido del todo bien recibidos como esperaban, ni muchísimo menos. La trágica y repentina muerte de Jesús ha provocado que Damián opte por aflojar su actitud con Tasio, mientras que Marta se ve incapaz de soportar el velatorio. Es por eso que no duda en recurrir a Fina en busca de consuelo. La policía comunica a Begoña y Andrés que creen saber qué provocó la muerte de Jesús.

¿Qué sucede en el capítulo 273 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 25 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Marta se sincera con Fina, haciéndole saber que se siente profundamente culpable por la muerte de su hermano. Damián y Begoña han acordado ocultar a Julia todos los detalles de la repentina muerte de Jesús.

Además, la familia De la Reina se muestra reticente a la hora de pensar que Jesús se ha suicidado, puesto que no creen que eso encaje en su forma de ser. Gema y Luz sienten una profunda preocupación por la enorme tensión que hay entre los hermanos Merino, por lo que son conscientes de que deben actuar a la mayor brevedad posible.

Joaquín y Luis parecen no llegar a un acuerdo sobre cómo hacer frente a la complicada situación del balneario, mientras que María trata de poner en marcha un nuevo plan para alargar su estancia en la casa. Don Pedro paga una importante suma de dinero a Górriz para que desaparezca y no dejar cabos sueltos. ¿Logrará su objetivo? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.