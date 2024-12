No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado jueves 19 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 210 de Sueños de libertad que se emite en Antena 3. Los espectadores han podido ver cómo Luz y Damián han hecho saber a don Pedro todos los detalles del trágico accidente, así como de sus terribles consecuencias. Luz, además, ha confirmado el diagnóstico de tosferina. Así pues, como no puede ser de otra manera, trata por todos los medios de tranquilizar a Begoña. Dadas las circunstancias, Carmen decide vigilar y cuidar a Claudia para que no se lastime.

Andrés no puede evitar sentir cierta culpa por el accidente de Mateo y Claudia, algo que aumenta considerablemente al enterarse de lo que le ha sucedido a la joven. Lejos de que todo quede ahí, los Merino están cada vez más cerca de conseguir las tierras en las que tiene planeado invertir Jesús. En cuanto a Luis, por su parte, trata por todos los medios de hacer ver a Joaquín que no puede llevar una doble vida con Miriam y que debe tomar una decisión a la mayor brevedad posible. Celoso, Damián no duda un solo segundo en preguntar a Digna por la buena sintonía que existe entre don Pedro y ella. ¡Es algo que no logra aceptar, ni mucho menos! Joaquín se ve obligado a tomar una contundente decisión respecto a su vínculo con Miriam mientras que Claudia no puede evitar echar la culpa a Dios por la enorme desgracia que le está tocando vivir.

¿Qué sucede en el capítulo 211 de Sueños de libertad, que se emite hoy viernes 20 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Damián ha confesado a Carmen la enorme preocupación que siente, y todo por cómo Tasio se ha visto afectado por el trágico accidente de Mateo y Claudia. Ésta, por su parte, se niega en rotundo a asistir a la misa funeral de Mateo.

Carmen se siente temerosa ante la posibilidad de que la joven quiera quitarse la vida. En cuanto a Marta, hemos sido testigos de cómo ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una confesión a Damián respecto a lo sucedido en la cárcel. El deseo de vengarse de éste aumenta de forma considerable.

Don Pedro no duda en pedir explicaciones a Jesús por el accidente, pero el De la Reina deja claro que el responsable de lo ocurrido, en realidad, es Andrés. Inés, por su parte, no tarda en estallar contra don Pedro y don Agustín por todo lo que ha sucedido en las últimas horas.