Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 18 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 209 de la historia diaria Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Joaquín y Luis no han dudado un solo segundo en confrontar a Digna por toda la información que les contó Damián. María ha hecho una importantísima confesión a Gema mientras que, sin tener sospechas del accidente, don Pedro desvela a Digna todos y cada uno de sus avances con Mateo. Por si fuera poco, ambas partes han querido sincerarse, como nunca, sobre esa relación.

Por si fuera poco, los espectadores de esta sorprendente y exitosa serie diaria han sido testigos de cómo Tasio ha querido compartir con Marta el número del matón cuyo objetivo no es otro que ajusticiar a Santiago. Julia continúa enferma por lo que, por los síntomas, no pueden evitar pensar que puede tratarse de tosferina. Visiblemente vengativa por lo ocurrido recientemente, Patricia ha querido desvelar a Digna un importantísimo secreto empresarial que tiene estrecha vinculación con Jesús. Tasio empieza a sospechar que ha ocurrido algo a Mateo y Claudia, mientras que los Merino toman una drástica decisión respecto a cuál va a ser su estrategia para llevar a cabo una guerra con Jesús. Éste, por su parte, ha descubierto a Joaquín y Miriam en una situación verdaderamente comprometida. El accidente de Claudia y Mateo, dadas las circunstancias y como no podía ser de otra manera, generan una profunda conmoción en la colonia.

¿Qué sucede en el capítulo 210 de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 19 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta sorprendente serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Luz y Damián se ponen en contacto con don Pedro para trasmitirle toda la información sobre el trágico accidente de Mateo y Claudia y sus terribles consecuencias.

Luz, por su parte, ha confirmado que Julia tiene tosferina, por lo que trata por todos los medios de tranquilizar a Begoña para que no se preocupe en exceso. Dadas las circunstancias, y a su vuelta del hospital, Carmen se encarga de vigilar y de cuidar a Claudia para que no se haga daño bajo ningún concepto.

Andrés siente mucha culpa por el accidente de Claudia y Mateo mientras que los Merino están cada vez más cerca de lograr las tierras en las que Jesús quiere hacer su próxima inversión. Luis intenta hacer ver a Joaquín que no puede tener una doble vida con Miriam mientras que, por culpa de los celos que está sintiendo, Damián acaba preguntando a Digna sobre su acercamiento a don Pedro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.