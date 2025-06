No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 24 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 336 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera, los espectadores han visto cómo Digna ha desaconsejado a Irene que desvele a Cristina que ella, en realidad, es su madre. Cobeaga, por su parte, ha dado una respuesta a la propuesta de Cristina y Luis. Damián hace todo lo que está en su mano para intentar convencer a Irene para que desvele la verdad a Cristina, mientras que ella y Luis optan por enfocar el trabajo de formas completamente diferentes.

Aun así, parece que empieza a existir cierta conexión entre los dos. Tasio opta por dar trabajo a Chema, pero Carmen se muestra bastante disconforme con el puesto que se le ha asignado. Marta, tras contar con la aprobación de Fina, comunica a Pelayo que lo apoya en su carrera para convertirse en gobernador civil. Gabriel se ha visto las caras con Salcedo con el objetivo de entregarle el dinero del soborno, por lo que sus planes parecen avanzar a pasos completamente agigantados. María no ha dudado un solo segundo en intentar quitarse la vida a modo de respuesta a la propuesta de Andrés de internarla en una residencia. Tras ese intento de suicidio, la joven está dispuesta a todo para convencer a Andrés de que no cumpla con esa propuesta. Es más que evidente que si no logra su cometido es capaz de cometer cualquier tipo de locura, sin importar las consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 337 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 25 de junio?

De esta manera tan concreta, vemos cómo llega el instante en el que Luz se va a enfrentar al examen que puede cambiarle la vida. Así pues, la familia Merino no solamente la anima, sino que le desea muchísima suerte. Begoña sospecha que María trató de quitarse la vida únicamente para manipular a Andrés y no con el objetivo de morir.

Sintiéndose culpable, Damián pide perdón a Andrés por haber insistido a María con el asunto de la residencia. Irene se muestra profundamente decidida a contar a Cristina que ella es realmente su madre. Gabriel, siguiendo adelante con su plan, ofrece ayuda a Damián con el objetivo de resolver el asunto del atropello.

Marta y Pelayo no dudan un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para tratar de salvar, de alguna manera, el acuerdo con Cobeaga, conscientes de que no va a ser nada fácil conseguirlo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.