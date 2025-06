Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado a pulso ser una de las series diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado viernes 20 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 334 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Gabriel no tarda en darse cuenta de la enorme tensión que existe entre Tasio y Damián, y probablemente sea algo que acabe utilizando a su favor. María se muestra feliz y dichosa al descubrir que Begoña y Andrés están cada vez más distanciados. Es más que evidente que su ambicioso plan está saliendo a pedir de boca.

Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Gabriel acaba conociendo a Irene, pero también descubre una información profundamente delicada que va a ser muy útil a la hora de llevar a cabo sus ocultos planes. Como consecuencia de las sospechas de Joaquín, a Gema no le queda otra opción que hacer todo lo que está en su mano para tratar de sonsacar más información a Irene. Pelayo ha sorprendido a Marta al pedirle que lo acompañe a una cacería, mientras que Digna intenta convencer a Irene que don Pedro pensó únicamente en su bienestar cuando decidió separarla de Cristina. A pesar de sus esfuerzos, no consigue su cometido. ¡Irene está profundamente dolida! Gema no puede evitar sentirse muy decepcionada con Luz por no haberla acompañado a su cita con el cardiólogo. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en enfrentarse a la doctora, en busca de explicaciones.

¿Qué sucede en el capítulo 335 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 23 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Luz se siente profundamente culpable por el plantón a Gema. Tanto es así que ha tomado la firme decisión de desvelar un importantísimo secreto sobre su pasado para tratar de conseguir su perdón. Todo ello mientras don Pedro trata de averiguar muchos más detalles sobre el pasado de Gabriel.

Además, tanto él como Tasio se han visto sorprendidos al descubrir que un conductor de la fábrica ha atropellado a un peatón. María continúa haciendo hasta lo imposible para seguir manipulando a Andrés para tratar de retenerlo a su lado, mientras que Cristina e Irene siguen afianzando su relación.

Carmen no ha dudado un solo segundo en pedir a Tasio que ayude a su hermano dándole trabajo. Don Pedro, por su parte, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para presionar a Andrés. Y todo para que solucione el asunto del atropello. Luz recomienda a Andrés una residencia para que atiendan a María. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.