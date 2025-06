No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en Antena 3. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 19 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 333 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo, contra todo pronóstico, Gabriel parece haberse ganado la confianza de los De la Reina. A pesar de todo, Pelayo no puede evitar tener ciertas reservas respecto a la repentina aparición en la familia. Todo ello mientras Digna no ha dudado un solo segundo en confesar, tanto a Irene como a don Pedro, quién es Gabriel y cuál es su verdadera relación con la familia De la Reina.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Joaquín no puede evitar tener ciertas sospechas de Irene. Entre otras cuestiones, porque cree firmemente que mintió respecto a la noche en la que se quedó dormido en el despacho. María tiene un nuevo objetivo, y es conseguir que Andrés se dedique enteramente a ella y, por lo tanto, no retome su trabajo en perfumerías De la Reina. Irene ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para desvelar a Digna un importantísimo secreto que tiene estrecha vinculación con su pasado. Desolada por la ruptura con Andrés, Begoña ha querido buscar apoyo en Luz. Preocupada por lo que puede llegar a suceder, Gema pide a Luz que la acompañe a su revisión con el cardiólogo. Todo ello mientras Marta anuncia que Cobeaga les ha elegido para elaborar el perfume de su próxima colección. Damián, por su parte, amenaza a María con internarla.

¿Qué sucede en el capítulo 334 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 20 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Gabriel empieza a ser cada vez más consciente de la enorme tensión que existe entre Tasio y Damián. María, por su parte, se muestra profundamente feliz al descubrir que Begoña y Andrés están cada vez más distanciados.

Gabriel, finalmente, conoce a Irene. Como es de esperar, no tarda en descubrir información verdaderamente útil para desarrollar sus planes ocultos. Fruto de las sospechas de Joaquín, Gema hace todo lo que está en su mano para tratar de sonsacar información a Irene. ¿Lo logrará, a pesar de todo?

Pelayo ha sorprendido a Marta al pedirle que lo acompañe a una cacería, mientras que Digna intenta hacer ver a Irene que don Pedro la separó de Cristina para tratar de buscar su bienestar. Decepcionada con Luz por no haber aparecido para su cita con el cardiólogo, Gema pide explicaciones a la doctora. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.