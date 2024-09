No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 18 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Begoña ha dado a conocer a Andrés sus importantes avances en la investigación del asesinato de Valentín. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Begoña y Damián se han despedido de Jaime, que se encuentra en sus últimas horas de vida. Todo ello mientras Digna, que se encuentra en paz con Catalina y Gervasio, no puede evitar mostrarse ilusionada con la boda.

Es por eso que no duda un solo segundo en hacer partícipes a sus hijos de este nuevo paso en su vida. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Tasio acaba metiendo la pata. Esto acaba trayéndole graves problemas con Joaquín. María, por su parte, continúa obrando por su cuenta para tratar de mejorar la situación de Andrés en la empresa. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Mario indaga sobre la relación de Damián y Digna, puesto que está en contra de que se produzca ese enlace matrimonial. En cuanto a Damián, empieza a temer que Digna sepa muchos detalles sobre Mario ya que no le conviene en absoluto. Begoña, por su parte, necesita asegurarse de que Jesús no recuerda absolutamente nada del interrogatorio. Es un hecho que no puede jugársela, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 19 de septiembre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Andrés no ha dudado un solo segundo en confesar a Begoña lo que ha descubierto en el Camino de la Sagra. En cuanto a Digna, percibe las reticencias de Andrés en cuanto a la boda mientras que no duda en pedir explicaciones a Damián sobre lo que contó Mario. Él, dadas las circunstancias, trata de calmar las aguas.

Carmen, una vez más, ha intercedido por Tasio con Damián. Es por eso que no tarda en pedir que ayude a su hijo. Como consecuencia de la boda, la tensión entre las dos familias aumenta considerablemente. Y todo por culpa de Jesús. El éxito en la firma del contrato con Miranda ha provocado una enorme incomodidad a Jesús. Hasta tal punto que decide amedrentar a María para salirse con la suya.

María intenta por todos los medios de asegurarse que Jaime jamás desvele a Andrés la verdad sobre su falso embarazo, mientras la tristeza acaba marcando la despedida de Luz y Marta con Jaime. Damián acaba demostrando a Mario que está más que dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que Digna jamás conozca la verdad sobre Gervasio. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.