No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 27 de enero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. Así pues, los espectadores han podido ver cómo Timur ha anunciado frente a todos los invitados del evento del hospital que, en realidad, es el marido de Bahar. Como era de esperar, todos se quedan verdaderamente sorprendidos e impactados. Y ella aún más. Evren es incapaz de creer lo que acaba de suceder, mientras que la novia de Aziz no puede evitar darle un toque de atención por no haberle confesado que Bahar, en realidad, es su madre.

Lejos de que todo quede ahí, Rengin se queda profundamente paralizada puesto que no se puede quitar de la cabeza las palabras de Timur al hacer público su matrimonio. Recordemos que, entre otras cuestiones, no dudó en afirmar que Bahar es el gran amor de su vida. Bahar no puede evitar seguir pensando en el verdadero motivo por el que Timur ha declarado su amor de esa manera, por lo que no duda en reunirse con él para preguntarle, directamente, si le es infiel con Rengin. Él, evidentemente, lo niega de forma contundente. La protagonista de esta historia decide seguir a Timur hasta casa de Rengin, y ve cómo los dos tienen una fortísima discusión que acaba en un abrazo. No tarda en darse cuenta de que sus sospechas eran ciertas. Pero no todo queda ahí, ya que Bahar empieza a investigar las cuentas bancarias de su marido, descubriendo algo verdaderamente impactante.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 28 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Parla no puede evitar sentirse profundamente mal por haber utilizado a Umay con la firme intención de sacar a la luz el secreto de Timur. Aun así, cree firmemente que era la única forma de ayudar a su madre en esos momentos.

Además, Umay está disgustada por todo lo que está sucediendo últimamente en su familia. Es más, tiene una fortísima discusión con su abuela en la que acaba confesando que Timur es infiel a Bahar con Rengin. Tras dar a conocer esa información, rompe a llorar. Inevitablemente, Nevra se queda verdaderamente sin palabras.

Lejos de que todo quede ahí, Nevra está muy nerviosa tras enterarse de la infidelidad, puesto que tiene miedo de perder su casa y la buena vida que lleva si Bahar descubre esta información. Ella, por su parte, está hundida pero intenta sacar fuerzas para trazar un plan que involucre a Timur y Rengin. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.