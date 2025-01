Renacer, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 21 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. Así pues, hemos sido testigos de cómo Bahar ha dado el paso de organizar un evento en el hospital, y lo hace con muchísima ilusión. Es más, quiere aprovechar al máximo la oportunidad para buscar un donante y, a su vez, ayudar a una paciente que lo necesita. Timur ha dado el importantísimo paso de explicar a Rengin que no puede contar absolutamente nada todavía, mientras que le echa en cara que no haya contado a Parla toda la verdad desde el principio. ¡Es algo que no puede perdonar!

Es entonces cuando comparte que se enteró hace tres años, teniendo otros dos hijos y una mujer y que no podía hacer nada al respecto. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, Rengin se muestra al límite. Tanto es así que opta por romper con Timur para siempre. Pero no todo queda ahí, puesto que no quiere ocultar por más tiempo su aventura. Es por eso que da el paso de amenazarle con hacer pública su historia en la cena benéfica del hospital. Es un hecho que no le importa que todo el mundo se entere. En el evento todos disfrutan mucho hasta que, desesperado al ver a Rengin, Timur hace una confesión verdaderamente impresionante. Algo que va a marcar un antes y un después no solamente en su vida, sino también en la del resto de personas que hay a su alrededor.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 27 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Timur hace saber a todos los invitados al evento del hospital que es el marido de Bahar. Como es de esperar, todos se van a quedar verdaderamente sin palabras, sobre todo ella. Evren es incapaz de creer lo que acaba de suceder, mientras que la novia de Aziz no entiende por qué le ha ocultado que Bahar, en realidad, era su madre.

Rengin no puede evitar quedarse profundamente paralizada. Es más, no se quita de la cabeza las palabras de Timur al hacer público su matrimonio, dejando muy claro que Bahar es el gran amor de su vida. La protagonista de esta historia no puede dejar de pensar en este momento, sin entender el motivo por el que Timur se ha declarado.

Es por eso que no duda en armarse de valor a la hora de preguntar a su marido si le es infiel con Rengin y él, como es de esperar, no duda en negarlo tajantemente. Por si fuera poco, veremos cómo Bahar da el paso de seguir a su marido hasta la casa de Rengin, y es testigo de cómo ambos tienen una tensa discusión que acaba en un fuerte abrazo. Es entonces cuando se da cuenta de que sus sospechas son ciertas. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.