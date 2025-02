Renacer, inevitablemente y con el paso de los meses, está haciéndose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo detalle de esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 3 de febrero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Bahar ha tomado la firme decisión de romper su matrimonio con Timur y, además, marcharse de casa. Inevitablemente, Nevra está profundamente decepcionada con su hijo. Además, le insiste para que haga todo lo que esté en su mano para arreglar su matrimonio. Entre otras cuestiones, porque no quiere perder sus lujos si su hijo se divorcia.

Si se da ese paso, Bahar podría llegar a descubrir que la casa, en realidad, está a su nombre. ¡Es algo que no pueden permitir, bajo ningún concepto! La protagonista de esta historia no duda en dar un paso más allá: hablar con una abogada para iniciar el proceso de divorcio a la mayor brevedad posible. Es más, hace saber a Rengin que debe abandonar el hospital y buscar trabajo en otro lugar. Umay y Aziz han hecho una sorprendente confesión a su madre, al hacerle saber que estaban al tanto de la infidelidad. A pesar de todo, eran verdaderamente incapaces de decir nada por miedo a que su estado de salud empeorase considerablemente. Todos los médicos han dado el paso de acudir a un voluntariado con la firme intención de ayudar a las familias del pueblo, mientras que Timur trata por todos los medios de acercarse a Bahar con la intención de reconciliarse con ella.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 4 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo Bahar ha hecho un enorme esfuerzo durante el voluntariado, puesto que tiene que trabajar mano a mano no solamente con Rengin sino también con Timur. El doctor acaba dándose cuenta de que no puede vivir sin Bahar, pero ya es muy tarde.

La protagonista de esta serie está más que convencida de que su matrimonio ha llegado a su fin, por lo que hace una firme petición al padre de sus hijos. ¿En qué consiste, exactamente? En que le deje tranquila a la mayor brevedad posible para poder asimilar cuanto antes esta nueva situación.

Rengin acaba bebiendo de más nada más terminar el voluntariado, tanto es así que ha dado el paso de acercarse a Timur. A pesar de llevar varios años siendo su amante, lo cierto es que asegura no reconocerle. Es más, le hace saber que no va a librarse de ella tan fácilmente y que no le temblará el pulso a la hora de confesar a todos que Parla, en realidad, es su hija. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.