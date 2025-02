No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 28 de enero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. Así pues, somos testigos de cómo Parla no puede evitar sentirse tremendamente mal por haber utilizado a Umay para sacar a la luz el gran secreto de Timur. A pesar de todo, es perfectamente consciente de que puede ser la única manera que tiene para tratar de ayudar a su madre en la medida de lo posible. En estos instantes parece que no le queda otra opción. Aun así, se siente profundamente disgustada por la situación.

Al fin y al cabo, es algo que no esperaba vivir ni muchísimo menos. Por si fuera poco, dadas las circunstancias, Umay acaba teniendo una fortísima discusión con su abuela, tras confesarle que Timur es infiel a Bahar con Rengin. Tras contarlo, y como consecuencia de la constante presión a la que se está enfrentando, no puede evitar romper a llorar. Algo que ha generado un profundo impacto en Nevra. Ella, por su parte, se pone muy nerviosa al enterarse de todos los detalles de la infidelidad de Timur, puesto que siente miedo de perder no solamente su casa sino también esa buena vida que tiene si Bahar lo descubre todo. Evidentemente, es consciente de que va a divorciarse en cuanto sepa esta información. Como consecuencia de todo lo ocurrido, Bahar está tremendamente hundida pero, a pesar de todo, intenta sacar fuerzas para trazar un plan que involucre no solamente a Timur, sino también a Rengin.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 3 de febrero?

Así pues, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Bahar ha tomado la firme decisión de romper su matrimonio con Timur, marchándose de casa para siempre. Nevra no puede evitar sentirse muy decepcionada con la actitud de su hijo, a quien insiste en que haga todo lo necesario para poder recuperar su matrimonio.

Es más, es incapaz de pensar en lo que podría pasar si pierde sus lujos como consecuencia del divorcio, ya que Bahar podría descubrir que la casa, en realidad, está a su nombre. La protagonista de esta serie turca da el paso de hablar personalmente con una abogada para iniciar el proceso de divorcio a la mayor brevedad posible.

Además, Bahar hace saber a Rengin que debe abandonar el hospital cuanto antes y buscar trabajo en otro lugar, mientras que Umay y Aziz han confesado a su madre que estaban informados de la infidelidad, pero eran incapaces de decir nada para evitar que empeorase su salud. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.