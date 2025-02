No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 10 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 524 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Samuel no ha dudado en anunciar al servicio que la Marquesa de Luján no le ha permitido irse. Una información que, como es de esperar, alegra profundamente a María Fernández. Catalina les ha visto hablando a solas por lo que, inevitablemente, ha empezado a sospechar que algo ocurre entre ellos. Jana, tras hablar con Manuel, opta por mantenerse al margen de los asuntos que tienen estrecha relación con la familia.

Leocadia, por su parte, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión para rebelarse como nunca. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo la desaparición de unos sacos de harina de la despensa, inevitablemente, ha creado tensiones en la cocina. Eso sí, se quedan sin palabras al descubrir quién los sustrajo. ¡No se lo esperaban! La Marquesa de Luján trata por todos los medios de convencer a Martina para que deje en manos de Alonso su porcentaje de La Promesa. Pero no todo queda ahí, ya que Cruz ha ordenado a Curro que convenza a Ángela para que vuelva a Suiza cuanto antes. Santos fuerza a su padre a hablar con Ana, mientras que Jana continúa investigando la habitación secreta. Por fortuna, la ex doncella acaba abriendo la misteriosa puerta. Cruz estalla contra su marido al saber que ha dejado a Catalina su palacio de Madrid.

¿Qué sucede en el capítulo 525 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 11 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Jana se muestra profundamente decidida a llegar hasta el final. Quiere hacer todo lo que está en su mano para conocer el secreto que esconde el misterioso pasadizo de la habitación secreta.

Martina, sin pretenderlo, deja en evidencia sus intenciones respecto a quién apoyar si a su tío Alonso o a Catalina. El Marqués de Luján, por su parte, reconoce que no ve otra alternativa que prescindir de varios miembros del servicio. Rómulo no duda en trazar un plan para evitar que eso suceda.

Aunque ha tratado de evitarlo, a María Fernández no le queda otra opción que admitir la verdad de su vínculo con Samuel. Ricardo se niega en rotundo a ceder ante Ana pero, en un momento dado, se ve entre la espada y la pared por la inesperada petición que hace Santos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.