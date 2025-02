La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 7 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 523 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo la llegada de Ana provoca un auténtico terremoto entre los trabajadores del palacio de los Marqueses de Luján. Sobre todo, inevitablemente, afecta a Ricardo pero también a Pía. Lejos de que todo quede ahí, Jana acaba enterándose de que el Marqués de Luján no quiere que comparta su opinión para tratar de solventar los asuntos económicos de la familia. Algo que, desde luego, le ha dejado completamente impactada y, sobre todo, descolocada.

Por si fuera poco, la gestión de los pocos recursos con los que cuentan los cocineros de palacio ha empezado a provocar cierta hambruna entre el servicio. Es un hecho que están a punto de atravesar una etapa de lo más complicada y deben prepararse para todo lo que está por llegar. En todos los aspectos. Incansable, Jana no tarda en buscar junto a Pía una forma de abrir la otra puerta que podemos encontrar en la misteriosa habitación secreta. Lejos de que todo quede ahí, Catalina no está para nada de acuerdo con la forma en la que Alonso, su padre, está gestionando la crisis familiar. A pesar de todo, no vamos a tardar en descubrir cómo padre e hija van a tener opiniones verdaderamente contrapuestas en este sentido. ¿Lograrán poner solución a este complicado y grave problema económico que está atravesando la familia antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 524 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 10 de febrero?

Así pues, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Samuel hace saber al servicio que la Marquesa de Luján no le permite irse. Algo que provoca una profunda alegría en María Fernández, como no podía ser de otra manera. Catalina les ve hablando y no puede evitar sospechar que ocurre algo entre los dos.

Jana, tras hablar con Manuel, toma la firme decisión de mantenerse al margen de los asuntos que tengan que ver con la familia. Y todo para evitar, en mayor o menor medida, que haya nuevos desencuentros. Leocadia, por su parte, no tarda en animarla para que se rebele de una vez por todas. La ex doncella, por su parte, consigue abrir la misteriosa puerta.

Cruz trata por todos los medios de convencer a Martina para que deje su porcentaje de La Promesa en manos del Marqués. Todo ello mientras ordena a Curro que haga todo lo que esté en su mano para convencer a Ángela a regresar a Suiza. Santos obliga a su padre a que hable con Ana, aunque el mayordomo se niega a ponérselo fácil. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.