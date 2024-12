La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 30 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 494 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Cruz ha hecho saber a Jana que las invitaciones que encontró son erróneas y que Petra envió otras corregidas. A pesar de los esfuerzos de la Marquesa, lo cierto es que la ex doncella no cree ni una sola de sus palabras. Es más, no tarda en compartir esta información no solamente con Rómulo, sino también con Manuel. Catalina admite ante su hermano que el hijo que está esperando es de Adriano.

Aun así, la joven se niega en rotundo a dar más explicaciones al resto de la familia. Julia decide despedirse para siempre antes de marcharse de palacio, mientras que Martina anuncia que también se marcha. María Fernández ha dado el paso de hacer una colecta con el objetivo de comprar chacinas para la gente del refugio. A pesar de ese gesto, lo cierto es que Samuel continúa mostrándose esquivo con ella. Pía opta por seguir los consejos de Rómulo, por lo que no duda en volver a pedir a Ricardo que le cuente toda la verdad sobre su mujer. Marcelo parece más tranquilo al no tener noticias del Duque de Carril, pero todo cambia cuando Ricardo le hace saber que tiene una visita que atender. A pesar de todo, es importante destacar que esta inesperada visita va a causar más conmoción en la Marquesa de Luján que en el lacayo.

¿Qué sucede en el capítulo 495 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 31 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de la llegada de Leocadia, una invitada que va a hacer que tiemblen los cimientos de palacio. Sobre todo si hablamos de la Marquesa de Luján. Lope, Teresa, Marcelo y Vera continúan expectantes, al ser conscientes de que el asunto del Duque de Carril puede afectarles negativamente.

María Fernández no puede evitar tener mucho miedo ante la idea de perder, para siempre, su amistad con Samuel mientras que Julia y Martina deciden marcharse de palacio por precaución. El simple hecho de evitar la boda entre Julia y Curro ha hecho aún más evidente el distanciamiento entre el joven y el Capitán de la Mata. Petra y Ricardo tienen un fortísimo enfrentamiento que provoca que el mayordomo acabe confesando toda la verdad a la ama de llaves. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.