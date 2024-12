No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se está ganando un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. ¡No es para menos! El pasado viernes 27 de diciembre hemos podido disfrutar del capítulo 493 de La Promesa. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo la paternidad del hijo que Catalina está esperando se ha convertido, inevitablemente, en lo más comentado en palacio. Dadas las circunstancias, esta situación ha generado un gran número de opiniones. Jana ha regresado a La Promesa, y lo ha hecho con las ideas muy claras. Entre otras tantas cuestiones, deja en evidencia que no está dispuesta a seguir guardando silencio. Así pues, la ex doncella no tarda en hacer una serie de exigencias a la Marquesa de Luján.

La relación entre Samuel y María Fernández no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Todo se complica de forma considerable como consecuencia de un inesperado malentendido. Lope, Vera, Marcelo y Teresa viven una agónica incertidumbre por la situación que están atravesando. Al fin y al cabo, su continuidad en palacio está empezando a ponerse en duda. Lo cierto es que si hay algo que tienen claro, sobre todo Teresa y Marcelo, es que no les van a pillar desprevenidos ni mucho menos. Es por eso que trazan un plan para lograr su cometido antes de que sea demasiado tarde. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo la situación con José Juan se vuelve absolutamente insostenible para muchos pero, sobre todo, para Martina. Así pues, la joven se ve en la obligación de tomar una de las decisiones más drásticas hasta la fecha.

¿Qué sucede en el capítulo 494 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 30 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Cruz hace saber que las invitaciones que encontró Jana son erróneas y que Petra envió otras corregidas. A pesar de los esfuerzos de la Marquesa, lo cierto es que Jana no cree ni una sola de sus palabras. Así se lo hace saber tanto a Rómulo como a Manuel.

Lejos de que todo quede ahí, Catalina ha admitido a su hermano que el hijo que está esperando es de Adriano. A pesar de todo, la joven se niega en rotundo a dar más explicaciones al resto de la familia. Julia se ha despedido antes de marcharse de palacio, mientras que Martina anuncia que se marchará junto a ella.

María Fernández ha hecho una colecta con el objetivo de comprar chacinas para la gente del refugio. A pesar de este gesto, lo cierto es que Samuel continúa esquivándola. Siguiendo los consejos de Rómulo, Pía pide a Ricardo que le cuente toda la verdad sobre su mujer, mientras Marcelo se altera al saber que tiene una visita que atender. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.