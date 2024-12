Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Jana vuelve y se impone a la marquesa de Luján

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 26 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 492 de La Promesa. En él, hemos sido testigos de cómo Julia hace todo lo posible para que José Juan recapacite. No quiere que comenta una locura, por lo que intercede. Mientras, Petra le planta un ultimátum a Ricardo y le amenaza con decir la verdad a Santos sobre su madre si no lo hace él.

Alonso le insiste a Catalina para que arregle las cosas con Pelayo y se case con él. De esta manera, no tendrá un hijo ilegítimo. Pero, ella se niega por completo. Por ello, a Alonso no le queda más remedio que pedirle ayuda a Manuel. Tras meditarlo bastante, entre los dos intentan hacerla recapacitar. Pues, consideran que es lo más oportuno y sensato en su caso. Pero, lo que no se esperaban era la confesión que les dirá Catalina. Una auténtica bomba que supondrá un antes y un después, y no es para menos dadas las circunstancias.

¿Qué sucede en el capítulo 493 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 27 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la paternidad del bebé que espera Catalina está en boca de todos en el palacio. La joven no se enfrenta a una situación fácil, por lo que esto está generando todo tipo de opiniones. Respecto a Jana, la doncella vuelve a La Promesa muy decidida. Su ausencia le ha ayudado a aclarar las ideas y tiene muy seguro que no piensa seguir quedándose callada.

De esta manera, completamente confiada, no tiene reparos en ponerle una serie de exigencias a la marquesa de Luján. ¿Cómo reaccionará esta última? Mientras tanto, María Fernández y Samuel están viviendo un momento complicado en su relación. Las tensiones entre ambos no desaparecen y todo empeora cuando vuelven a vivir un nuevo malentendido.

Paralelamente, Vera, Lope, Marcelo y Teresa viven en una gran incertidumbre. La agonía ha pasado a convertirse en su día a día, dadas las circunstancias, pero tienen muy claro que no los pillarán desprevenidos. Un conjunto de situaciones a las que se suma la que está viviendo Martina. Lo sucedido con José Juan comienza a ser insostenible para ella, por lo que decide tomar una irrefutable decisión. ¿Qué será? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.