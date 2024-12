Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Julia intenta evitar que José Juan cometa una locura

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una serie diaria que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 24 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 491 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Manuel va rápidamente a Villalquino para descubrir si Jana es la joven que está ingresada en el hospital. Pero, no es el único que está preocupado.

El servicio del palacio se muestra muy conmocionado por lo que le haya podido suceder a la doncella. Sin embargo, Cruz ansía que sea Jana la que está en el hospital. Catalina no puede dejar de pensar en su encuentro con Pelayo. Pues, ha supuesto un punto de inflexión para ella. Pero, antes de dejarlo en el pasado, le dice Simona la verdad de la llegada del conde de Añil. Por su parte, Pía intenta confirmar con Ricardo que su mujer está viva. Mientras, vimos como Marcelo y el resto quieren confiar en que el secretario del duque no lo haya reconocido. Además, debido a que Curro y Martina no se van a casar, José Juan decide tomar una decisión irrefutable.

¿Qué sucede en el capítulo 492 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 26 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Julia hace todo lo posible para que José Juan recapacite. Sabe que puede llegar a cometer una locura, por lo que intercede. Mientras, Petra, cansada de la situación, le planta un ultimátum a Ricardo y le deja claro que si no le dice la verdad a Santos sobre su madre, lo hará ella.

Paralelamente, Alonso vuelve a tener una seria conversación con Catalina. Un encuentro donde le insiste para que arregle las cosas con Pelayo y se case con él. De esta manera, no tendrá un hijo ilegítimo. Pero, lejos de hacerle caso y aceptar, Catalina se niega. Por ello, a Alonso no le queda más remedio que pedirle ayuda a Manuel.

Tras meditarlo bastante, entre los dos intentan hacerla recapacitar. Ambos consideran que es lo más oportuno y sensato en su caso. Pero, lo que no se esperan es la confesión que les dirá Catalina. Una auténtica bomba que los dejará sin palabras. ¿Qué será? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.