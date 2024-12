Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: José Juan toma una firme decisión

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Una situación que se produce debido a que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. De hecho, el pasado lunes 23 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 490 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, los espectadores han podido ser testigos de cómo María Fernández se sincera con Manuel y le cuenta la conversación que escuchó entre su madre y la señora Ros. Ante ello, apuesta por enfrentar a Cruz, que se ofende de que ponga en duda sus intenciones con Jana. Pelayo, por su parte, le cuenta a Catalina la verdadera razón por la que llegó al palacio.

Cruz sigue obsesionada con la posible vuelta de Leocadia. José Juan deja claro que Curro pagará por la muerte de su hermano, está decidido. Paralelamente, Marcelo y Vera dejaron patente sus intenciones de contarle al marqués la verdad, sin filtros. Pero, Teresa les informa que Alonso ha decidido no hacer negocios con el Duque. Luego, vimos como Santos sigue rechazando la relación entre su padre y Pía. Pero, Petra le cuenta a la doncella un terrible secreto. Todo ello mientras los Marqueses reciben una trágica noticia sobre el destino de Jana.

¿Qué sucede en el capítulo 491 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 24 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Manuel, completamente desesperado, se va rápidamente a Villalquino para descubrir si Jana es la joven que está ingresada en el hospital. El servicio del palacio se muestra muy conmocionado por lo que le haya podido suceder a la doncella. Pero, Cruz ansía que las noticias sean ciertas y sea Jana la que está en el hospital.

Catalina no puede dejar de pensar en su encuentro con Pelayo. Pues, es consciente de que ha supuesto un punto de inflexión para ella. Su objetivo es olvidarlo, pero antes va a decirle a Simona la verdad de la llegada del conde de Añil. Por su parte, Pía intenta confirmar con Ricardo que su mujer está viva. Sin embargo, él no duda en negarlo firmemente.

Paralelamente, Marcelo y el resto quieren confiar en que el secretario del duque no lo haya reconocido. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que, debido a que Curro y Martina no se van a casar, José Juan decide tomar una decisión irrefutable. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.