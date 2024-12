Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Se descubre la paternidad del hijo de Catalina

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 20 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 489 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Los espectadores han podido ser testigos de cómo Lope, Vera, Teresa y Marcelo están inmersos en una auténtica encrucijada. Dadas las circunstancias, no es para menos. Los cuatro no han tardado en darse cuenta de que, si dan el paso de delatar a los Duques de Carril, ellos mismos se delatarían. Por lo tanto, sus grandes secretos verían la luz. ¿Es el momento de que eso suceda o deben esperar a pesar de que todo pueda complicarse cada vez más?

En una situación bastante similar se encuentra Jana, que sigue sin dar señales de vida tras su extraña y preocupante desaparición. Es un hecho que Manuel está profundamente desesperado, puesto que ya no tiene ni la más remota idea de dónde seguir buscando. Aun así, entre tanto caos, el hijo de los Marqueses de Luján parece haber encontrado la solución al tremendo problema que tienen entre manos con Julia y José Juan. Es más, no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para darles un ultimátum. Catalina se ha armado de valor para hacer una firme petición a Martina. ¿En qué consiste, exactamente? En que organice a la mayor brevedad posible un nuevo encuentro con Pelayo. Petra sigue teniendo tensísimos enfrentamientos entre Ricardo y Pía. ¡Cada vez son más constantes! Es por eso que el ama de llaves decide lanzar una grave acusación con la que podría conseguir su cometido.

¿Qué sucede en el capítulo 490 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 23 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo María Fernández se sincera con Manuel y le cuenta la conversación que escuchó entre su madre y la señora Ros. Por ello, toma la decisión de enfrentar a Cruz, que se ofende de que ponga en duda sus intenciones con Jana. Mientras tanto, Pelayo le cuenta a Catalina la verdadera razón por la que llegó a La Promesa.

De esta manera, decide dejar de formar parte de su vida de manera definitiva. Pero, sin verlo venir, ella se desmaya. Lejos de quedar ahí, Cruz sigue obsesionada con la posible vuelta de Leocadia y José Juan deja claro que Curro pagará por la muerte de su hermano. Además, Marcelo y Vera están decididos a contarle al marqués la verdad, sin filtros. Pero, Teresa les informa que Alonso ha decidido no hacer negocios con el Duque.

Paralelamente, Santos sigue rechazando la relación entre su padre y Pía. Pero, Petra le cuenta a la doncella un terrible secreto que supondrá un antes y un después. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que los Marqueses recibirán una trágica noticia sobre el destino de Jana.