No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 19 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 488 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Manuel tiene una fortísima discusión con Cruz por Jana. La joven, por su parte, continúa sin dar señales de vida por lo que todos siguen inmersos en una profunda desesperación. El heredero del Marquesado de Luján no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para desahogarse, como nunca, con Alonso. Éste no puede evitar sentir compasión por su hijo.

Martina ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme petición a Pelayo. ¿En qué consiste, exactamente? En que deje en paz, de una vez por todas, a Catalina. Es más, no duda en ocultar a su prima todo lo que ha visto para evitar problemas. Manuel se anima a hablar personalmente con José Juan con el objetivo de hacerle entrar en razón. Lorenzo, por su parte, aprovecha esta ocasión para azuzarle. Samuel ha optado por sincerarse, como nunca, con María Fernández respecto a cómo surgió verdaderamente su vocación. Vera y Marcelo, tras descubrir toda la verdad, optan por unir fuerzas para acudir a la Guardia Civil con la firme intención de denunciar al Duque de Carril. Ha llegado el momento más que perfecto para señalarle de forma pública y que, de una vez por todas, pague por todo el daño que ha hecho a decenas de personas.

¿Qué sucede en el capítulo 489 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 20 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Vera, Lope, Teresa y Marcelo continúan verdaderamente estancados ante una tremenda encrucijada. ¿En qué consiste, exactamente? En que si dejan en evidencia a los Duques de Carril, también se van a delatar a sí mismos.

La búsqueda de Jana se encuentra en el mismo punto. Así pues, como no podía ser de otra forma, Manuel se muestra profundamente desesperado puesto que no tiene ni la más remota idea de dónde seguir buscando. Lo que sí encuentra el hijo de los Marqueses de Luján es una solución al problema de José Juan y Julia. De hecho, no tarda en darles un ultimátum.

Catalina ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme petición a Martina. ¿En qué consiste, exactamente? En que organice un nuevo encuentro con Pelayo. Los encontronazos entre Petra por un lado, y Ricardo y Pía por otro, son cada vez más constantes. Es por eso que el ama de llaves no duda en lanzar una fortísima acusación contra el mayordomo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.