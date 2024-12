No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, desde luego, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular, a la par que sorprendente! El pasado miércoles 18 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 487 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo, tras desaparecer, Jana continúa sin dar señales de vida. Por lo tanto, dadas las circunstancias, la desesperación de Manuel aumenta de forma considerable. Una situación verdaderamente terrible y tensa pero, que a pesar de todo, no impide que la Marquesa de Luján aproveche para meter baza contra la ex doncella.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Catalina continúa verdaderamente destrozada y hundida. Es por eso que Martina se ha propuesto animarla para conseguir que se despeje en la medida de lo posible. Durante un paseo por los jardines de palacio, ambas se quedan verdaderamente sin palabras al encontrarse con un inesperado intruso. ¡Es algo que, desde luego, no esperaban ni mucho menos! Como también es sorprendente el vínculo que existe entre el pasado de Vera y el de Marcelo. Dadas las circunstancias, la doncella no puede evitar estar inmersa en un auténtico mar de dudas puesto que no tiene ni la más remota idea de qué hacer contra su padre. Petra continúa haciendo todo lo que está en su mano para atacar a Pía. En esta ocasión, no duda en utilizar a Ricardo para conseguir ese cometido. El ama de llaves traza un nuevo plan para acabar con ambos.

¿Qué sucede en el capítulo 488 de La Promesa que se emite hoy, jueves 19 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Manuel tiene una tensa discusión con su madre, la Marquesa de Luján, por Jana. La ex doncella continúa sin dar señales de vida por lo que todos se muestran profundamente desesperados.

Manuel no tarda en desahogarse con Alonso, quien trata de animarle en todo momento. Martina ha hecho una firme petición a Pelayo, y es que deje en paz a Catalina. Es más, le oculta a su prima que lo ha visto. Manuel decide hablar personalmente con José Juan para tratar de hacerle en razón.

Lorenzo continúa haciendo de las suyas, mientras que Samuel ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una confesión a María Fernández. ¿En qué consiste, exactamente? En desvelar cómo nació, realmente, su vocación. Vera y Marcelo deciden ir a la Guardia Civil con el objetivo de denunciar, finalmente, al Duque de Carril. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.