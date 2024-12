No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 17 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 486 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo, un día después de la desaparición de Jana, seguimos sin tener noticias de su paradero. Completamente desesperado, Manuel trata por todos los medios de intentar reconstruir sus últimos momentos. Es por eso que no duda un solo segundo en hablar personalmente con Gloria para tratar de encontrar las respuestas que necesita.

Por si fuera poco, con la marcha de Jana, la Marquesa de Luján se da cuenta de que por fin ha cumplido uno de sus principales objetivos. Ante este panorama, Cruz decide poner punto y final al trabajo de Gloria en palacio entregándole su finiquito. La relación entre Samuel y María Fernández, dadas las circunstancias, es cada vez más cercana. Al fin y al cabo, la doncella no puede quitarse de la cabeza la imagen del sacerdote bañándose en el río. Curro y José Juan tienen un tensísimo enfrentamiento, hasta tal punto que han llegado a las manos. Por fortuna, Manuel interviene para evitar que la cosa vaya a más y se complique por momentos. Santos, tras muchísimo insistir, por fin va a lograr la información sobre su madre que tantísimo anhelaba, aquella que la Marquesa de Luján le prometió conseguir. Es más que evidente que estamos a punto de ser testigos de un gran punto de inflexión.

¿Qué sucede en el capítulo 487 de La Promesa que se emite hoy, miércoles 18 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Jana continúa sin dar señales de vida. Por lo tanto, inevitablemente, la desesperación de Manuel aumenta por momentos. ¡Y no es para menos! Esta situación es aprovechada por la Marquesa para meter baza en contra de la ex doncella.

Catalina continúa hundida, por lo que Martina decide hacer todo lo que está en su mano para animarla y conseguir que se despeje. Las dos pasean por los jardines y se ven sorprendidas por un inesperado intruso. La relación entre el pasado de Vera y el de Marcelo continúa causando grandes estragos en muchas personas.

La doncella está inmersa en un mar de dudas, ya que no tiene ni la más mínima de qué hacer con su padre. Petra continúa tratando de acabar con Pía, y ahora quiere utilizar su relación con Ricardo para intentar conseguir su cometido. El ama de llaves va a hacer todo lo que está en su mano para dinamitar ese vínculo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.