No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 16 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 485 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo la desaparición de Jana ha descolocado por completo a todos en palacio. Sobre todo a Manuel, aunque no tarda en darse cuenta de que él tiene gran parte de la culpa de lo sucedido. Nadie se explica en qué lugar puede estar Jana, pero sus antiguas compañeras de trabajo asumen que la decisión de la Marquesa de Luján puede ser el motivo de esta decisión.

Por si fuera poco, Santos no puede evitar perder los nervios con su padre. Petra no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para tranquilizarle, dándole buenas noticias respecto a las gestiones que ha hecho Cruz en estos días. La Marquesa de Luján, por su parte, no se sorprende por la escapada de Jana. Es más, no tardamos en descubrir que esto formaba parte de un plan, que elaboró en un principio. Vera ha dado el paso de confesar su gran secreto a Teresa, sin ser consciente de que este gesto podría ser el principio del fin. Y todo porque la doncella no tarda en darse cuenta de que su caso tiene bastante que ver con el de Marcelo. Es hora de encontrar las respuestas que necesita para poder resolver, de una vez por todas, el gran misterio. ¡Ha llegado el momento más que perfecto para hacerlo!

¿Qué sucede en el capítulo 486 de La Promesa que se emite hoy, martes 17 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Jana sigue sin aparecer tras haber pasado un día desde que desapareció sin dejar rastro. Manuel trata por todos los medios de reconstruir los últimos momentos de su prometida, por lo que opta por hablar con Gloria.

La Marquesa de Luján, con la marcha de Jana, da por cumplido su cometido. Así pues, decide poner punto y final al paso de Gloria por palacio al entregarle el finiquito. La relación entre Samuel y María Fernández es cada vez más cercana. La doncella es absolutamente incapaz de quitarse de la cabeza al sacerdote tras haberle visto en el río, bañándose.

Lejos de que todo quede ahí, Curro y José Juan han tenido un fortísimo enfrentamiento. Tanto es así que han llegado a las manos. Por fortuna, gracias a la intervención de Manuel, la cosa no ha ido a más. Tras mucha insistencia, Santos finalmente ha conseguido la información sobre su madre que Cruz le prometió lograr. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.