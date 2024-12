No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 13 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 484 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Catalina se ha visto sorprendida al recibir una inesperada visita que, desde luego, podría llegar a cambiarlo todo. Julia se queda sin palabras tras ver a Curro y a Martina en una situación que, cuanto menos, le genera una enorme confusión. Con tal de no atender al Duque de Carril, Vera no duda un solo segundo en hacerse un corte grave.

Tanto es así que la joven ha acabado siendo atendida por los médicos. Teresa, ante lo ocurrido, no puede evitar dar el paso de pedir explicaciones a Vera, ya que quiere saber de una vez por todas qué hay detrás de su verdadera relación con el Duque. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Santos ha acabado confirmando que Pía y su padre se han reconciliado, algo que le genera una profunda molestia. Jana está verdaderamente nerviosa por la fiesta de compromiso. La situación se complica aún más cuando la ex doncella se entera que, a sus espaldas, Cruz y Manuel acordaron inventarse un pasado para poder presentarla en sociedad. Algo que, como era de esperar, ha provocado un enorme desconcierto y decepción en la joven. Hasta tal punto que está pensando en la opción de tomar una drástica decisión para evitar que la situación se complique cada vez más.

¿Qué sucede en el capítulo 485 de La Promesa que se emite hoy, lunes 16 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo la desaparición de Jana ha dejado a todos completamente impactados. Sobre todo a Manuel, que acaba dándose cuenta de que tiene gran parte de culpa de esta situación.

Nadie es capaz de explicarse dónde se encuentra Jana, pero sus ex compañeras están convencidas de que la Marquesa de Luján ha tenido algo que ver en esta decisión. Santos no puede evitar perder los nervios por culpa de su padre. Es por eso que Petra decide tranquilizarle tras compartir con él una buenísima noticia respecto a las gestiones que ha hecho Cruz.

En cuanto a la Marquesa de Luján, no se ve sorprendida ante la huida de Jana. Y es que no tardamos en descubrir que esto forma de un plan que ella misma ha trazado. Vera se anima a contar a Teresa toda la verdad sobre su origen, sin importar en las consecuencias. La doncella descubre que este caso tiene una estrecha relación con el de Marcelo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.