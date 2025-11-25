La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado lunes 24 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 722 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, tras conocer la implicación de Lisandro en la empresa de don Luis, Manuel no duda un solo segundo en confrontar a Enora. Ella no solamente niega saber nada, sino que se distancia de él al sentirse profundamente afectada por la situación. Toño y Manuel han decidido esperar antes de actuar, para tratar de averiguar si miente o dice la verdad.

Simona y Candela hacen todo lo que está en su mano para tratar de reconciliar a Enora y a Toño, aunque no logran su cometido. Martina se ha despedido de Adriano, Ángela y Jacobo, pero antes de irse descubre que los niños tienen fiebre, por lo que no puede evitar preocuparse muchísimo. Pía cuestiona la decisión de Samuel de dejar los hábitos por María Fernández, a quien trata de hacerle ver la insensatez de la propuesta. Todo ello mientras Leocadia reprende a Teresa por un enorme fallo doméstico que, en realidad, es responsabilidad de Petra. Lorenzo lee en el periódico el anuncio público de su compromiso con Ángela. La joven, ante la presión de su madre y la marcha de Beltrán, no le queda otra opción que aceptar su destino. El Capitán de la Mata humilla a Curro y este lo persigue con una furia contenida. El lacayo está decidido a vengarse por todo el daño.

¿Qué sucede en el capítulo 723 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 25 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie que podemos disfrutar en La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo, finalmente, Martina ha decidido no marcharse por el momento. Y es que ha dado el paso de posponer el viaje hasta que los hijos de Catalina se hayan recuperado.

Manuel todavía no ha descubierto la verdad sobre don Lisandro y la empresa de don Luis, mientras que Enora continúa sin dar datos al respecto. El futuro de María Fernández junto a Samuel parece imposible, puesto que la conversación con Pía ha acabado materializándose en un distanciamiento entre ellos.

Madame Cocotte está lejos del fracaso, puesto que en cocinas empiezan a ser testigos de cómo su fama no deja de aumentar de forma considerable. Mientras tanto, en palacio, empieza a crecer la duda respecto a la misteriosa desaparición del Capitán de la Mata. Lo cierto es que Curro ha dado por comenzada su venganza al secuestrar a Lorenzo y retenerlo en la habitación secreta. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.