No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado viernes 28 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 538 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Curro no puede evitar quedarse profundamente desubicado tras descubrir que Jana se ha sincerado con Leocadia. Hasta tal punto que le ha confesado su pasado. ¡No se lo esperaba en absoluto, ni mucho menos! Ángela ha hecho una firme petición a Martina: que hable con Curro a la mayor brevedad posible. Y todo tras descubrir los verdaderos planes de Cruz y Lorenzo de casar al joven.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Santos no duda un solo segundo dar una versión verdaderamente exagerada del paseo que han compartido Ana y Ricardo. Tanto es así que el mayordomo de los Marqueses de Luján se ha visto obligado a aclarar muchas cuestiones, entre ellas, que no existe ningún tipo de interés romántico en la madre de su hijo. Martina opta por desafiar a sus tíos al insistir en celebrar su boda en palacio, sin importarle en absoluto la crisis económica de la familia. Rómulo deja vía libre a los sirvientes que quieran marcharse de su puesto de trabajo, ya que les comunica que van a tardar en recibir su sueldo. Catalina se sincera con Martina respecto a su temor de que Jacobo acabe siendo una nueva versión de Pelayo. Manuel, en una cena familiar, comunica que se marcha junto a Jana de palacio.

¿Qué sucede en el capítulo 539 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 3 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo la decisión de Manuel de marcharse por un tiempo de palacio cae como un jarro de agua fría en la familia. Pero no todo queda ahí, puesto que Cruz ha aprovechado la ocasión para ensañarse, una vez más, con Jana.

Y todo porque cree que es la única culpable de que su hijo haya tomado una decisión de ese calibre. De nuevo, y dadas las circunstancias, los Marqueses de Luján tienen uno de los mayores desencuentros hasta la fecha. Todo ello mientras los trabajadores de palacio se ven obligados a escoger si siguen o no, conscientes de que no van a cobrar un sueldo hasta próximo aviso.

Catalina tiene serias sospechas de las intenciones de Jacobo. Es por eso que no tarda en ponerse en contacto con Martina para hacerle saber sus inquietudes. Además, observamos cómo Samuel se muestra decidido a hacer todo lo que está en su mano para ayudar a los necesitados, pero María Fernández ve en él una actitud de lo más sospechosa. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.