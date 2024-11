No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 8 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 460 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo los Marqueses de Luján han hecho una oferta verdaderamente inesperada a Jana. La doncella, como es de esperar, no tarda en reaccionar. El Marqués, por su parte, ha accedido a que Ayala se quede en palacio pero éste acaba quejándose por no tener el aprecio de ninguno de los que viven allí. Por si fuera poco, sale a la luz quién es la persona que está extendiendo el rumor de la infidelidad de Alonso.

Se trata de nada más y nada menos que la Duquesa de Carril, siguiendo las órdenes de Lorenzo. Lejos de que todo quede ahí, Teresa hace una firme petición a Ricardo que no cuente absolutamente nada a Rómulo respecto a que Marcelo es su hermano. Éste se niega en rotundo. En cuanto al mayordomo, sorprende al Marqués de Luján con una firme petición. ¿En qué consiste, exactamente? En que readmita a Pía de una vez por todas. Al ver que éste no mueve un solo dedo, Ricardo toma una contundente y drástica decisión. Llega a palacio una visita verdaderamente inesperada mientras Pelayo, finalmente, ha reconocido ante Catalina que su deseo era que perdiera el bebé que está esperando. Y todo porque no es de él. Desafortunadamente, alguien escucha esa conversación por lo que su asunto podría complicarse más pronto de lo que pudieran llegar a imaginar los dos. ¡No es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 461 de La Promesa que se emite hoy, lunes 11 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Catalina niega en rotundo a Martina que lo que escuchó a escondidas sobre la paternidad de su hijo sea cierto. Por si fuera poco, vamos a ver cómo José Juan, hermano de Paco, ha decidido visitar el palacio con el objetivo de anunciar a Julia que Curro va a casarse con ella para resarcirse por la muerte de Paco.

La Marquesa de Luján es testigo de los cada vez más constantes desencuentros entre Jana y Manuel. Tanto es así que no puede evitar mostrar su felicidad, al hacer saber a Alonso que el final de la pareja está más cerca de lo que imaginan. Rómulo se reafirma en su idea de marcharse de palacio, mientras que Teresa recibe una gran noticia por parte de Ricardo.

La Duquesa de Carril ha regresado a palacio para hacer una firme petición al capitán. ¿En qué consiste, exactamente? En que mantenga al margen de este asunto a su hija. Todo ello mientras advierte a Vera de lo sumamente peligroso que puede llegar a ser Lorenzo. Inquieta por la cercanía entre el capitán y el Conde de Ayala, Martina se enfrenta a Lorenzo para que le cuente todo lo que sabe sobre el prometido de Margarita. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.