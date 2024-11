No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 7 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 459 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Alonso y Cruz parece que, finalmente, han dado su brazo a torcer con su hijo. Éste no puede evitar sentir un profundo alivio, y eso que no tiene ni idea de qué piensa Jana al respecto. María Fernández es absolutamente incapaz de pensar en el asunto de Salvador pero, por fortuna, alguien decide dar el paso de ayudarla a investigar todo lo que ha sucedido a sus espaldas.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores también han sido testigos de cómo Santos ha dado el paso de moderar su actitud ante Ricardo. A pesar de los esfuerzos, no tarda en darse cuenta de que le cuesta muchísimo fingir ese papel, por lo que no va a tardar en sacar a la luz su verdadera imagen. Curro, por su parte, ha tomado la firme decisión de sincerarse completamente con Martina respecto a sus sentimientos. Así pues, de forma más que definitiva, ponen punto y final a sus constantes vaivenes amorosos. Ha llegado el momento de ser valientes y apostar por su relación. La Duquesa de Carril, tras una larga y sonada ausencia, ha regresado al palacio de los Marqueses de Luján. A pesar de que da una serie de explicaciones, parece que no logra convencer a nadie de los allí presentes. ¿Conseguirá sostener la mentira antes de que sea descubierta?

¿Qué sucede en el capítulo 460 de La Promesa que se emite hoy, viernes 8 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo los Marqueses de Luján han hecho una inesperada oferta a Jana. ¿Cuál será la reacción de la doncella cuando se enteren del plan que Alonso y Cruz tienen entre manos? Por si fuera poco, el Marqués de Luján ha accedido a que el Conde de Ayala se quede en palacio, pero éste se queja por no tener el respeto ni el cariño de nadie.

No tardamos en descubrir quién está extendiendo el rumor de la infidelidad de Alonso. Y no es otra que la Duquesa de Carril, que se ha visto en la obligación de seguir las órdenes de Lorenzo. Teresa hace una firme petición a Ricardo: que no desvele a Rómulo que Marcelo, en realidad, es su hermano. Pero lo que recibe es una respuesta negativa. Rómulo, por su parte, hace una firme petición al Marqués que readmita a Pía.

Al ver que éste no puede hacer nada, el mayordomo se ve en la obligación de tomar una de las drásticas decisiones de su vida. Llega a palacio una visita totalmente inesperada mientras que Pelayo, finalmente, ha reconocido ante Catalina que ha deseado que perdiera a su hijo porque no es de él. ¡Y alguien les escucha! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.